החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
על רקע הלחץ הצבאי בעזה והניסיון הנואש של חמאס לעצור את האש, עולה הצעת מתווה לשחרור חטוף או מספר חללים כצעד ראשון וכדמי רצינות להנעת משא ומתן | במקביל, חמולות ברצועה מתנגדות לשלטון חמאס ומשתפות פעולה עם צה"ל (מלחמה)
במהלך ביקורו המדיני של נשיא דרום קוריאה בוושינגטון, הכריזה חברת 'קוריאן אייר' על עסקת הרכש הגדולה בתולדותיה: 103 מטוסי בואינג חדשים מדגמי 787, 777 ו-737, בשווי כולל של כ-36.5 מיליארד דולר, עם עסקת מנועים ושירותים נוספת מול GE בשווי 13.7 מיליארד דולר | העסקה מעניקה רוח גבית משמעותית ליחסים הכלכליים בין ארה״ב וקוריאה, ותסייע לחברה במיזוגה עם אסיאנה איירליינס ולהחלפת צי המטוסים הוותיק (כלכלה)
השר הבכיר שוב מאיים לעזוב, האם הפעם זה אמיתי, או שהכול דיבורים? ברקע החלטת הקבינט, סמוטריץ אמר לאנשי מפלגתו כי "אם המלחמה תעצור אני לא אהיה שם" | בן גביר על איומי שר האוצר: "הוא בסך הכול רוצה לצעוק" (פוליטי)
בישראל העבירו מסר קשוח לחמאס כי אם לא תהיה התקדמות במגעים לעסקה התגובה תהיה קשה|עם זאת בצל הפערים הגדולים בין ישראל לחמאס שליח טראמפ למזרח התיכון יגיע לישראל בניסיון אחרון לגשר על הפערים ולהניע את מו"מ לשחרור החטופים וסיום הלחימה|ויטקוף עשוי להיפגש עם סמוטריץ' ובן גביר כדי לשכנע אותם להסכים לעסקה המוצעת (פוליטי, מדיני)
משרדי הביטחון וההגנה של ישראל וגרמניה החלו בימים האחרונים בהיערכות למסירת מערכת 'חץ 3' לגרמניה | מערכת הנשק ׳חץ׳, הכוללת את מיירטי חץ 2 וחץ 3, פותחה במשותף ע״י ישראל וארה״ב ליירוט טילים בליסטיים ארוכי טווח (בעולם)
בעקבות הלחימה בעזה והחרפת הביקורת הבינלאומית: ממשלת ספרד מבטלת עסקת נשק גדולה עם רפאל הישראלית, כחלק ממדיניות חדשה לניתוק הדרגתי מטכנולוגיה ביטחונית ישראלית | המהלך משתלב במהלך דיפלומטי רחב הכולל הכרה במדינה פלסטינית, קריאות להטלת אמברגו נשק על ישראל, והצטרפות להליכים משפטיים בינלאומיים נגדה – ומעיד על שינוי מגמה שלילי משמעותי ביחסי ישראל-אירופה (בעולם)
נציגים מצה"ל, ארה"ב, צרפת ולבנון נפגשו בנאקורה כדי לדון בגבולות החדשים בין ישראל ללבנון | הוחלט על הקמת שלוש קבוצות עבודה שיעסקו במחלוקות סביב הנקודות שבשליטת ישראל, הקו הכחול והעצורים הלבנונים | במקביל, ישראל, בתיאום עם ארה"ב, הסכימה לשחרר חמישה עצורים כמחווה לנשיא לבנון החדש (חדשות, מדיני)
בהמשך לטענה של השר בן גביר מוקדם יותר היום, בה הכריז שכבר סיכל עסקה בשנה האחרונה, וקרא לשר סמוטריץ' לצאת מהממשלה - פרסם הערב (שלישי) מזכיר הממשלה יוסי פוקס, כי לא חל שינוי בעסקה כבר חצי שנה, ומי שטרפד היה תמיד החמאס בלבד (פוליטי)