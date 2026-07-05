מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר ( צילום: ערוץ הכנסת )

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר וכיום מנכ"ל חברת החשמל וסגן יו"ר מועצת הביטוח הלאומי, פתח במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד אגף התקציבים במשרד האוצר. במסגרת דיונים בכנסת ובראיון ל'כלכליסט', הפנה שפיגלר אצבע מאשימה ישירה כלפי המדינה, אותה הוא מאשים בריקון מכוון של קופת המוסד לביטוח לאומי לטובת תקציב המדינה.

"הגירעון האקטוארי נובע מההתנהלות השערורייתית של המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר", מסר שפיגלר בחריפות. "הם נוכלים, הם גונבים כסף מהציבור. זו עשיית עושר ולא במשפט. זו הונאה ומעשה נבלה והתנהגות פליליות. יש לאגף תקציבים רק כיוון אחד - לפגוע בזכויות תושבים. אף אחד לא פותח את הפה נגדם כי כולם רועדים מהם. אני לא מפחד מהם". "גזלו 150 מיליארד שקל מהמבוטחים" שפיגלר מתייחס להעלאת דמי הביטוח הלאומי ב-5 מיליארד שקל בשנה במסגרת התוכנית הכלכלית ל-2025-2026 – כסף שנלקח ישירות לאוצר לכיסוי הגירעון הממשלתי, תוך שלילת המימון התואם מהביטוח הלאומי. "אם גובים עוד דמי ביטוח, הכסף צריך להישאר בביטוח לאומי", הבהיר. "אם הכסף היה נשאר לא היה גירעון בכלל. זה הרצחת וגם ירשת. ממש הקוזק הנגזל". ילדה בת שנה וחצי ממשפחה חרדית החליקה באמבטיה ופונתה במצב קשה מישאל לוי | 02.07.26 לא ימנע מעצרים ולא ישיב תקציבים: חוק לימוד תורה הוא הישג - וזו הסיבה | מעייריב איצלה כץ | 02.07.26 1 לדבריו, אגף תקציבים מתייחס לכספי המבוטחים כאל מס שהולך למטרות אחרות, בניגוד לחוק. "זה בניגוד לחוק, זה פלילי", טען. "שיבואו לציבור ויגידו בצורה שקופה שזה מס. אבל הם לא אומרים, כי אם היו מודים שמעלים את נטל המס, זה היה מרחיק משקיעים זרים. הם יעשו הכל שנשלם כמה שפחות קצבאות". שפיגלר חושף כי המדינה אילצה את הביטוח הלאומי לספוג עלויות עתק לאורך השנים: "הם גזלו מהמבוטחים כ-150 מיליארד שקל שלא מתייחסים אליהם: כ-70 ומשהו מיליארד שקל בנושא של החלטות שקשורות לאבטלה, וכ-50 מיליארד שקל על בסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שהביטוח הלאומי שילם לבתי החולים בעבור לידות והוצאות קבורה במקום המדינה. איפה הכסף הזה?" "אין פרוטה אחת לשעת הצורך" שפיגלר מתריע כי המדינה השתמשה במשך שנים בעודפי הגבייה של המוסד כדי לממן את הוצאותיה השוטפות, וכעת, כשהביטוח הלאומי נזקק לעתודות שלו, הכסף אינו קיים פיזית. "מעודפי הגבייה שהועברו לאגף התקציבים, בהיקף של מאות מיליארדים, אין פרוטה אחת בשום מקום לשעת הצורך", הזהיר. "בגלל שתקציב המדינה נמצא בגירעון, אם הביטוח הלאומי יידרש לכסף של המבוטחים, אתה לא מקבל אותם אוטומטית. כמו שבדרך כלל כשאתה מלווה למישהו ומבקש ממנו בחזרה אתה מקבל את זה בצורה טבעית, כאן תאלץ להיכנס איתם למשא ומתן. שמעתם על דבר כזה? כספים של התושבים שהולכים לטובת אג"ח, אין פרוטה אחת מהכספים האלה בשום מקום".

בנייני המוסד לביטוח לאומי בירושלים ( צילום: . Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

הגנה על קצבאות הסיעוד: "נתתי לאנשים מה שמגיע להם"

דו"ח מבקר המדינה האחרון תקף בחריפות את העובדה שתקציב קצבאות הסיעוד זינק פי שלושה – מ-7 מיליארד שקל ב-2018 ל-21 מיליארד שקל ב-2025. שפיגלר הודף את הביקורת והסביר: "הגידול בקצבאות נובע מכך שקודם לא נתנו לאנשים מה שמגיע להם. אנשים לא ביקשו כי העבירו אותם ויה דולורוזה של השפלות וביזיונות, ביורוקרטיה ורגולציה כשהגיעו אליהם הביתה".

"נתתי לאנשים מה שמגיע להם ואני המאושר באדם שזה נפל בחלקי", הוסיף. "כמה מזכאי הסיעוד מקבלים השלמת הכנסה? 33%. זאת אומרת, אלה האנשים הכי חלשים בחברה הישראלית, שלא מסוגלים לגמור את החודש. ואנחנו מתחייבים להיות מדינה סוציאלית עם ערבות הדדית. הביטוח הלאומי זו לא חברה למטרת רווח, זו חברה למטרת שירות".

שפיגלר השווה את התנהלות הביטוח הלאומי לזו של קופות החולים: "אין מה להשוות את התבחינים בין הביטוח הלאומי לקופות החולים. קופות החולים זה משק סגור, כלכלית הן קורסות. גם אם התבחינים שווים, הן יעשו הכל כדי לא לתת כי זה עולה להן כסף ואין להן מאיפה לקחת. הן יקשו על קבלת קצבת סיעוד, בעוד ביטוח לאומי פועל להעניק את הקצבה לכל מי שזכאי".

"אני גאה במה שעשיתי"

אל מול הביקורת החריפה של משרד האוצר – סגנית הממונה על התקציבים, יעל לינדנברג, האשימה את הביטוח הלאומי בחלוקת משאבים "בעיניים עצומות ובחוסר אחריות" – שפיגלר חותם בתחושת שליחות וגאווה מוחלטת.

"אני גאה שהייתה לי הזכות להיות שותף לשינויים שהוטמעו בביטוח הלאומי", מסר. "אני אומר כל יום ליושב במרומים שאני גאה שהייתה לי הזכות והיכולת להיות בביטוח הלאומי באותה תקופה ולעשות את אותם דברים שהביאו לשינויים שיש בהם כדי להיות הגונים והוגנים כלפי תושבי מדינת ישראל. אותם אנשים שהגיעו למצב שהם זכאים לקבל את מה שהובטח להם במהלך כל ימי חייהם".