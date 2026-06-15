הרשות לניירות ערך: זה הסכום שויקטורי הרוויחה מהמכירות לעזה

סניף ויקטורי, אילוסטרציה ( מרים אלסטר/FLASH90 )

זינוק מרשים של 25.2% במכירות רשת ויקטורי ברבעון הראשון של השנה עורר את חשדה של רשות ניירות ערך, שדרשה הבהרות מיידיות. בעקבות התערבות הרגולטור, נאלצה חברת המזון – הנמצאת תחת שליטתו של אייל רביד – לפרסם דו"ח משלים שחשף את המספרים האמיתיים: כ-99 מיליון שקלים מתוך הצמיחה הגיעו ממכירות לרצועת עזה.

כאשר מנטרלים את המכירות לעזה, מתברר כי הצמיחה בחנויות הזהות עומדת על 5.95% בלבד – נתון מתון למדי בהשוואה למתחרותיה: רשת יוחננוף שהציגה זינוק של 14.9%, ורשת רמי לוי שיווק השקמה שרשמה עלייה של 8.7%. הדיווח המקורי מול המציאות ויקטורי הייתה רשת שיווק המזון הראשונה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון. השוק ציפה לעלייה במכירות בשל עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון הראשון, והשפעות המלחמה שהביאו לסגירת מסעדות ומוסדות חינוך – ובכך לזינוק בביקוש למזון ביתי. "ממשיכה בעשייה": סילמן מכחישה את הדיווחים על התפטרות דוד קליין | 12:51 לא רק לשחוט יהודים: המטרה הנוספת שהניעה את חמאס לפעול ב-7 באוקטובר מישאל לוי | 14.06.26 למרות הציפיות, הזינוק החד שהביא את סך המכירות ל-755.8 מיליון שקלים הכה את השוק בתדהמה. בדיווח המקורי, תלתה ויקטורי את ההצלחה בגורמים סטנדרטיים: גידול בחנויות זהות, השקת סניפים חדשים, מבצעי חג הפסח, ועלייה ברכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. באותו שלב, המכירות לעזה לא הוזכרו כלל כסיבה לזינוק. הנושא הופיע רק בסעיף כללי ומשני בתחילת הדוח, שם צוין כי בינואר החלה החברה לפעול כספקית מורשית לרצועת עזה באישור רשמי של מדינת ישראל ומערכת הביטחון. כמו כן, הודגש כי הפעילות ברבעון נמשכה כחודש ימים בלבד ולא באופן רציף.

הכנסת סיוע הומניטרי לעזה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חשיפת המספרים המלאים

רק בדו"ח המשלים שנאלצה להוציא בשעות הערב, נחשפו המספרים המלאים: הקפיצה הגדולה במכירות נבעה מתוספת הכנסות של כ-99 מיליון שקלים שהגיעו ישירות מהמכירות לעזה. השפעת הנתון ניכרת גם בנתוני הפדיון למטר רבוע: בחודש שעבר דיווחה החברה על זינוק של 18.8% במכירות למ"ר – שהגיעו ל-10,100 שקל, לעומת 8,500 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כעת, בדו"ח המשלים, הובהר כי ללא המכירות לעזה, הנתון עומד על 8,800 שקל למ"ר בלבד. בנוסף, הבהירה ויקטורי למשקיעים כי אין כל ביטחון שהמכירות לרצועת עזה יימשכו בעתיד, או ישמרו על היקפים דומים.

השחיקה ברווחיות שהדליקה נורת אזהרה

הערכות בשוק גורסות כי מעבר לצמיחה החריגה מול המתחרות, מה שגרם לרשות ני"ע להתערב הייתה השחיקה ברווחיות הגולמית של הרשת. ויקטורי דיווחה כי הזינוק במכירות לא תורגם במלואו לשורה התחתונה של הרווח הגולמי, אשר עלה ב-21% ל-174.8 מיליון שקל. כתוצאה מכך, שיעור הרווחיות הגולמית נשחק ל-23.1%, בהשוואה ל-23.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

בזמן פרסום הדוח המקורי, הסבירה החברה את השחיקה בעלייה בהוצאות על שכר עובדים וסדרנות, בצמיחת פעילות האונליין, וכן ב"עלייה במכירות לעזה" – המאופיינות במתח רווחים נמוך יותר. אולם, כדי שפעילות כזו תשפיע בצורה כה ניכרת על הרווחיות של הרשת כולה, עליה להיות בהיקף כספי עצום – נתון שאת גודלו המלא נאלצה החברה לחשוף בפני הציבור רק בעקבות הלחץ הרגולטורי.

גורמים בשוק ההון מעריכים כי המקרה יוביל לבחינה מחודשת של נהלי הדיווח של חברות ציבוריות בכל הנוגע לפעילות מהותית שאינה שגרתית, במיוחד כאשר מדובר בפעילות הקשורה לאזורי סכסוך או למצבי חירום.