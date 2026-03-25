23:22: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: החות'ים בתימן מוכנים להיכנס ללחימה ולהשתלט על מצר באב אל-מנדב

23:09: רויטרס: בחיזבאללה קיבלו ערבות איראנית, לפיה כל הפסקת אש תכלול גם את החזית הצפונית

21:45: דובר צה"ל: מוקדם יותר היום (ד׳), חייל במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות בשטח לבנון.

החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

21:42: וול סטריט ג׳ורנל: ישראל וארצות הברית הסירו זמנית (ל-4 עד 5 ימים) מרשימת יעדי החיסול שלהן את שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י ואת יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, ברקע הנסיונות לכונן מו״מ בין טהראן לוושינגטון.

21:18: התרעות ביישובי הצפון בעקבות חשש לחדירת כטב"ם.

21:03: עראקצ'י: לא מתקיימות שיחות עם ארה"ב. היא נכשלה בהשגת תוכניות המלחמה שלה, כולל ניצחון מהיר ושינוי המשטר.

20:00: דוברת הבית הלבן: קרובים מאוד להשגת יעדי המלחמה באיראן, איראן צריכה להבין שהובסה.

19:36: הירי לצפון לא עוצר: אזעקות הופעלו במטולה.

19:11 אזעקות נוספות בקרית שמונה והסביבה, בשל חשש מחדירת כטב"ם.

19:09: איראן מאיימת בפתיחת חזית נוספת במלחמה - במיצר באב אל-מנדב, שמחבר את הים האדום למפרץ עדן ולאוקיינוס ההודי - אם ארה"ב וישראל ירחיבו את התקיפות הצבאיות באיים האירניים.

19:00: רשת CNN: ישראל חוששת שארה״ב תכריז על הפסקת אש של חודש כדי לנסות להתניע שיחות עם איראן.

18:52: דיווח בניו יורק טיימס: נתניהו הנחה את צה''ל "לבצע כל מאמץ" להשמיד ב-48 השעות הקרובות כמה שיותר מתעשיית הנשק האירנית, ברקע המגעים למו"מ בין ארה"ב לאיראן.

: המטח לצפון נמשך. אזעקות בקרית שמונה

17:10: דיווחים על נפילות בקריות במטח האחרון מלבנון. אין דיווחים על נפגעים.

16:54: חיזבאללה שוב משגר טילים, אזעקות בחיפה, עכו ואזורים נוספים בצפון.

16:41: בכיר איראני אישר את הדיווח הלבנוני לרויטרס ואמר: "אנחנו עדיין עוברים על ההצעה, אך התגובה הראשונית שלנו להצעה הזו לא ממש חיובית.

16:26: השיגור מאיראן שכלל לראשונה גם יישובים בערבה - יורט | אין דיווחים על נפילות או נפגעים

16:25: גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג

16:15: אזעקות כעת באילת ובערבה | היכנסו למרחבים מוגנים.

16:09: זיהו שיגורים מכיוון איראן לעבר העיר אילת והאיזור וכן לאיזור הערבה. התמגנו.

16:02: במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל הלילה (ד') בדרום לבנון, לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 זיהו מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה. המחבלים שיגרו טיל מסוג נ"ט לעבר הכוחות. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות חיסלו את המחבלים בהתקלות מהקרקע. בפעילות, נפצע קצין לוחם באורח קל, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

15:55: מקור איראני בכיר מסר לאל-מיאדין כי טהראן הודיעה לפקיסטן על כוונה לדחות את ההצעה האמריקנית • ההצעות שהועברו בידי ויטקוף לא היו בסדר העדיפויות.

15:37: השמדת תעשיות הייצור של המשטר נמשכת: צה״ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה אוויריים וימיים במרחב טהרן

15:25: מפחד מחיסול? מזכ"ל חיזבאללה שהיה אמור לנאום בשידור חי, שיגר רק הצהרה כתובה בה נכתב: "המשא ומתן עם האויב הישראלי תחת אש, זו כפייה לכניעה ולשלילת כל יכולות לבנון ועוד יותר מכך, משא ומתן עם אויב הכובש את הארץ ותוקף מדי יום הוא דבר שאני דוחה מראש".

15:17: מסמכים פנימיים של חמאס חושפים כיצד חיזבאללה אפשר לתנועה להתבסס בשטח לבנון • בסיוע מלא של חיזבאללה ובהנחיית איראן

15:00: אזעקות בנהריה, עכו והסביבה בשל ירי חיזבאללה

14:45: שוטרי מחוז הדרום, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט בגזרת מרחב הנגב.

אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות פריטי אמל״ח, להשאיר את צירי התנועה פנויים עבור כוחות החרום וההצלה, להימנע מנגיעה בפריטים / חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה והחרום לבצע פעולות מצילות חיים.

משטרת ישראל ערוכה בכל הגזרות ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור.

14:40: במטח האחרון מאיראן לדרום, היתה נפילה בשטח פתוח ולא דווח על נפגעים

14:33: חודש הירי של חיזבאללה: אזעקות באזור מטולה וקרית שמונה בשל שיגור מלבנון

14:30: האירוע בדרום הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

14:25: לפני זמן קצר התקבל דיווח על נפילת פריטי אמל"ח במספר זירות בגליל העליון. בשלב זה לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק. שוטרי מחוז צפון, לוחמי מג"ב וחבלנים פועלים להסרת סיכונים נוספים

14:22: התחדש הירי מלבנון לעבר הגליל המערבי, אזעקות נשמעו באזור מעלות תרשיחא

14:21: הסתיים האירוע ביישובי קו העימות בצפון בעקבות שיגור כטב"מ מלבנון

14:19: אזעקות בדרום הארץ בעקבות שיגור מאיראן

14:13: שני נפגעים קל ובינוני בכרמיאל מנפילת רסיס

14:10: אזעקות באזור קרית שמונה בשל שיגורים מלבנון. התושבים נקראים לשהות בסמוך למרחב מוגן.

14:09: פיקוד העורף: אירוע הרקטות במבואות החרמון והסביבה הסתיים

14:08: רצף אזעקות באצבע הגליל בשל ירי חיזבאללה מלבנון

14:05: דיווח על נפילה בקריית שמונה, ללא נפגעים

14:02: אזעקות בכרמיאל והסביבה.

13:58: דיווח ראשוני על נפילה בקריית שמונה.

13:51: הצפון מטווח: 2 כטב"מים חדרו מלבנון - אחד יורט, השני נפל בשטח פתוח; כעת: אזעקות בקריית שמונה.

13:39: דובר צה"ל: צה״ל תקף וחיסל מחבלי נוחבה חמושים של ארגון הטרור חמאס בעת שביצעו אימון צבאי.

13:35: שוב רצף אזעקות בגבול הצפון בשל חדירת כלי טיס עוין.

13:34: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים לפני זמן קצר מספר גלי תקיפות בטהראן.

13:04: פיקוד העורף מודיע על סיוע האירוע באזור צפת, במקביל: אזעקות בגבול הצפון.

12:58: התרעות על חדירת כטב"ם בצפת ובעשרות יישובים.

12:46: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים - גליל עליון, המפרץ.

12:00: למעלה מ-10 רקטות שוגרו מלבנון במטח האחרון. חלקן יורטו ואחרות נפלו בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים.

12:35: התרעה על ירי רקטות הופעלה באזור תעשייה שער נעמן, אזור תעשייה קריית ביאליק, כפר מסריק, קריית ביאליק, כפר ביאליק, ג'דידה מכר, עכו - רמות ים, בית העלמין החדש עכו, ג'וליס, יסעור, חיפה - קריית חיים ושמואל, קריית ים, קריית מוצקין.

12:30: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אמש (שלישי) על הסכם חדש אותו הוא יוזם מול איראן לטענתו, בו יהיו 14 (או 15) נקודות עיקריות.

לפי פרסומים בישראל ובארה"ב, זהו פירוט מתווה 14 הנקודות של ארצות הברית שהוצג לאיראן:

1. ​פירוק מלא של היכולות הגרעיניות שנצברו.

2. ​התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני.

3. ​איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן.

4. ​העברת כל החומר המועשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בלוח זמנים מואץ.

5. ​השבתה והשמדה של נתנז, אספהאן ופורדו.

6. ​שקיפות מלאה מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בכל פעילויות הגרעין.

7. ​סיום דוקטרינת הלחימה באמצעות שלוחים.

8. ​הפסקה מיידית של מימון וחימוש שלוחים אזוריים.

9. ​הבטחת פתיחתו של מצר הורמוז כמסדרון ימי חופשי.

10. ​תוכנית הטילים תעמוד בפני הגבלות עתידיות על טווח וכמות (...).

11. ​טילים לטווח קצר יוגבלו לשימוש הגנתי בלבד.

12. ​הסרת סנקציות מלאה לאיראן

13. ​תמיכה בפרויקט גרעין אזרחי בבושהר לצורך ייצור חשמל.

14. ​ביטול מנגנון ה"סנאפבק" (החזרת הסנקציות האוטומטית).

12:28: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים.

12:20: התרעה על חדירת כטב"ם הופעלה ביישובים מרגליות, משגב עם, מנרה, כפר גלעדי, קריית שמונה, תל חי.

12:15: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון, ועודכן כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מתחילת מבצע "שאגת הארי" - למעלה מפי 4 ממבצע "עם כלביא".

בהערכת מצב השתתפו גם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

12:05: צה"ל החל בדקות האחרונות בגל תקיפות באיראן.

11:55: עיריית קריית שמונה מפרסמת על עוד נס שאירע בעיר - חלון זכוכית התנפץ על מיטת ילד בן 5 וחייו ניצלו בזכות החלטה נכונה של הוריו.

בסרטון מתוך הבית בקריית שמונה שנפגע מהדף כתוצאה מנפילה סמוכה היום לפנות בוקר (רביעי) נראה גודל הנס.

כתוצאה מההדף, חלון חדרו של ילד בן 5 התנפץ לרסיסים. אחד מהרסיסים נחת היישר על המיטה והכרית של הילד בה הוא ישן מדי לילה.

בעירייה אומרים כי "זוהי המציאות הבלתי נתפסת שבה חיים ילדי ותושבי קריית שמונה. כל יום הוא נס מחדש".

11:56: אזעקה על ירי טילים הופעלה בקצרין.

11:50: דובר המפקדה המרכזית ח'אתם אל-אנביה, אברהים זולפגארי, לעג היום (רביעי) בהודעה מוקלטת להודעתו של טראמפ על משא ומתן בין המדינות. .

בדבריו הוא שלל כל אפשרות להסדר עתידי עם מי שהגדיר כ"מעצמת העל שהכריזה על עצמה".

הדובר האיראני הפנה מסר חריף לעבר ארה"ב ואמר לטראמפ כי ההסכם עליו הוא מדבר הוא בעצם תבוסה של ארה"ב. "אל תקראו לתבוסה שלכם הסכם". זולפגארי תהה בדבריו לגבי אמירותיו של טראמפ אודות משא ומתן ולעג לו.

"האם רמת הסכסוך הפנימי שלכם הגיעה לנקודה שבה אתם מנהלים משא ומתן עם עצמכם?".

11:45: צה"ל תקף שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון במהלך הלילה (רביעי), בהן מפקדת טרור בדאחייה ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

כמו כן הותקפו מספר תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" שנשלטו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. תחנות הדלק שימשו כתשתית כלכלית משמעותית לפעילות טרור, שימשו לתדלוק משאיות המובילות אמצעי לחימה ומחבלים, והכניסו לארגון הטרור חיזבאללה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים למימון פעילותו.

בצה"ל מציינים כי "זוהי דוגמה נוספת לניצול אזרחי מדינת לבנון על ידי חיזבאללה, שפועל בחסות אזרחית לקידום מתווי טרור".

11:35: המטחים מאיראן - הטילים ששוגרו לתל אביב ולמודיעין - יורטו. בנוסף, נעשו ניסיונות יירוט לעבר הטיל ששוגר לכיוון חדרה וכעת נבדק מה עלה בגורלו.

11:33: אזעקות הופעלו בבית הלל, קריית שמונה, תל חי, מנרה.

11:32: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים דן, ירקון, השפלה, שפלת יהודה, לכיש, שומרון, שרון.

11:30: המיליציות הפרו איראניות בעיראק מפרסמות הבוקר (רביעי) תיעוד שבו נראה לדבריהם פגיעת כטב"ם ששוגר לעבר בסיס אמריקני בבגדד.

11:28: בעיריית חדרה מבהירים כי בניגוד למידע שמופץ בחוסר אחריות - לא היו נפילות בחדרה. צוותי העירייה והמשטרה מבצעים סריקות.

11:26: בהמשך לדיווח על נפילת פריטי אמל"ח בעיר מודיעין עילית, לוחמי האש סרקו את הרחובות בהן התקבל דיווח מאזרחים על נפילת פריטי אמל"ח, ונכון לרגע זה לא נמצאו ממצאים חריגים.

יש לציין כי במהלך הסריקות התקבל דיווח על שריפה בדירה בעיר, לוחמי האש פועלים במקום ואין קשר לנפילת פריטי אמל"ח.

11:23: בהמשך לנפילה באזור חדרה בחברת החשמל מבהירים כי לא נגרמה כל פגיעה בתשתיות החברה.

11:22: אזעקה הופעלה גם ביישובים מעלה לבונה, עלי, חוות נווה צוף - בשומרון.

11:20: בעקבות שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו באזורים - דן, שרון, השפלה, ירקון, שומרון, לכיש.

11:13: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים דן, ירקון, השפלה, שומרון, שרון, שפלת יהודה, לכיש.

11:11: זירת נפילת הרסיס במודיעין עילית:

11:10: דוברות כבאות והצלה לישראל מעדכנים על פגיעת פריטי אמל"ח במספר זירות במחוז חוף ויו"ש: באזור כרכור - דיווח ראשוני על נפילת רסיס בשטח פתוח; במודיעין עילית - דיווח ראשוני על רסיס שנפל על גג מבנה; באור עקיבא - דיווח ראשוני על פגיעה במבנה.

11:09: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים - ירושלים, שומרון, דן, השפלה, ירקון, שפלת יהודה, לכיש, שרון, בקעה.