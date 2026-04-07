הערכה מודיעינית אוקראינית, שנבחנה על ידי גורמים מערביים, מצביעה על מעורבות הולכת וגוברת של רוסיה בסיוע לאיראן במהלך הלחימה האחרונה במזרח התיכון - כך נחשף בסוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הממצאים, מוסקבה סיפקה לטהרן תצלומי לוויין מפורטים של מתקנים צבאיים ותשתיות רגישות – מידע שלפי החשד שימש להכנת תקיפות נגד יעדים אמריקניים ואחרים באזור.

לפי ההערכה, לוויינים רוסיים ביצעו לפחות 24 סריקות ממוקדות בין 21 ל-31 במרץ, ב-11 מדינות במזרח התיכון. הסריקות כללו 46 יעדים שונים, בהם בסיסים צבאיים, שדות תעופה ושדות נפט. בחלק מהמקרים, כך נטען, בוצעו תקיפות איראניות ימים ספורים בלבד לאחר איסוף המודיעין – דבר המעיד על קשר ישיר בין המידע לבין הפעולה המבצעית.

מקורות ביטחוניים מערביים ואזוריים אישרו כי נרשמה פעילות לוויינית רוסית אינטנסיבית באזור, וכי תצלומים אכן הועברו לאיראן. בין היתר, דווח כי אזורים בערב הסעודית, טורקיה, ירדן, כוויית ואיחוד האמירויות היו תחת מעקב חוזר, לצד אתרים בישראל, עיראק ובמפרץ הפרסי.

אחד המקרים הבולטים שתוארו בדוח נוגע לבסיס אווירי בערב הסעודית: לוויין רוסי תיעד את המתקן ימים לפני תקיפה איראנית, ולאחר מכן שב לחלוף מעליו כדי להעריך את תוצאות הפגיעה.

במקביל לפעילות הלוויינית, מצביעים הממצאים גם על שיתוף פעולה מתרחב בתחום הסייבר. לפי ההערכה, קבוצות האקרים רוסיות ואיראניות פעלו בתיאום, בין היתר באמצעות פלטפורמות תקשורת מקוונות, והגבירו את פעילותן נגד תשתיות קריטיות וחברות תקשורת במפרץ. עוד נטען כי איראן אימצה טכניקות פעולה שמקורן בגופי מודיעין רוסיים.

הקשר בין המדינות אינו חדש, אך נראה כי מאז פרוץ הלחימה הוא העמיק משמעותית. שיתוף הפעולה כולל גם ערוץ תקשורת קבוע בין גופי המודיעין, ואף מעורבות של גורמים רוסיים הפועלים מתוך טהרן. ברקע לכך עומדת גם הברית האסטרטגית שנחתמה בין המדינות, הכוללת סעיף לשיתוף פעולה מודיעיני וביטחוני.

עם זאת, לא כל הגורמים מאשרים את מלוא הממצאים. גורמים אמריקניים טענו כי גם אם קיים סיוע חיצוני לאיראן – הוא אינו משפיע באופן מהותי על הצלחת הפעולות הצבאיות. מנגד, באיראן וברוסיה לא נמסרה תגובה רשמית לטענות.