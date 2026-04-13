נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ויועציו הבכירים בוחנים אפשרות של חידוש תקיפות מוגבלות באיראן, כך על פי דיווח שפורסם הלילה (בין ראשון לשני) בעיתון וול סטריט ג'ורנל.

הדיווח מגיע על רקע כישלון שיחות המשא ומתן האחרונות עם טהרן והמתיחות המתמשכת במזרח התיכון.

על פי הפרסום, גורמים רשמיים בממשל האמריקאי מסרו לעיתון כי למרות שהאפשרות נבחנת, התרחיש של חידוש המלחמה בשלב זה נחשב פחות סביר. הסיבה העיקרית: הנשיא טראמפ חושש מחוסר יציבות נוסף באזור, במיוחד לאור ההשלכות הכלכליות והביטחוניות שעלולות לנבוע ממהלך כזה.

במקביל, כך על פי הדיווח, הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ כבד על מדינות המפרץ הפרסי לנקוט פעולה צבאית משלהן, במיוחד בכל הנוגע לפתיחת מצר הורמוז.

בתוך כך, בעוד הבית הלבן שוקל את צעדיו הבאים, מדינות המפרץ הפרסי מבהירות כי לא תהיה להן שום פשרה עם איראן. איחוד האמירויות וערב הסעודית דורשות פירוק מוחלט של יכולות הגרעין והטילים האיראניים, ולא מסתפקות בהסכם חלקי או זמני.

משרד החוץ באבו דאבי שיגר הודעה נחרצת בה הבהיר כי ההתמודדות עם איראן חייבת להיות "כוללת ומלאה". האמירתים דורשים טיפול שורש לא רק בגרעין, אלא גם במערכי הטילים הבליסטיים, במערכי הכטב"מים ובהפעלת השלוחות ברחבי האזור. "יש להעמיד את איראן לדין על פשעיה ותוקפנותה", נמסר רשמית מאבו דאבי.

בינתיים, בשטח, כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) ממשיכים במבצע מורכב לפירוק שדות המוקשים שהותירו אחריהם משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. שתי משחתות טילים מתקדמות, ה-USS Frank E. Peterson וה-USS Michael Murphy, חצו את מצר הורמוז בתמרון מבצעי מורכב.

עם זאת, איראן לא נשארת בחיבוק ידיים. על פי פרסום של הטלוויזיה האיראנית, חיל הים האיראני הזהיר ספינת מלחמה אמריקנית מלהיכנס למצר הורמוז ודרש ממנה לחזור לאוקיינוס ההודי. הכוח הימי האמריקני השיב שהוא מתכוון לחצות בהתאם לחוק הבינלאומי, ואילו חיל הים האיראני שיגר "אזהרה אחרונה".

במקביל, משמרות המהפכה ממשיכות לשגר איומים. בהודעה שפורסמה הלילה הם הבהירו: "אנחנו אלו שנחליט מתי המלחמה תסתיים", והוסיפו כי איראן לא תאפשר ייצוא של ליטר נפט מהאזור אם התקיפות של ארה"ב וישראל יימשכו. הנשיא טראמפ השיב באיום חריף משלו: "אם איראן תעשה משהו שיעצור את זרימת הנפט בתוך מצר הורמוז, היא תיפגע על ידי ארה"ב חזק פי עשרים ממה שנפגעה עד כה".