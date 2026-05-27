מחאה סוערת התקיימה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בסמוך לביתו של מפקד כלא 10 בקרית אתא, במסגרת גל המחאות נגד מעצרם של תלמידי ישיבות. פעילים הגיעו למקום והפגינו בקריאות נגד מדיניות המעצרים, תוך שהם מבהירים כי "גל המחאות ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות".

במהלך המחאה הגיעו כוחות משטרה למקום והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות אך המוחים לא נרתעו והמשיכו להשמיע את קולם נגד "רדיפת לומדי התורה". המחאה התקיימה על רקע מעצרם של שלושה תלמידי ישיבה נוספים שהוסגרו הלילה לידי המשטרה הצבאית והועברו לכלא צבאי. המפגינים הבהירו במהלך המחאה: "אם קציני המשטרה הצבאית וגורמי האכיפה ירגישו על בשרם קצת ממה שהם עושים למשפחות ולבני התורה אולי יקבלו הרהורי תשובה".

ארגוני המחאה הצהירו בסיום המחאה הלילית כי "גל המחאות כנגד סגל הפיקוד ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות". הם הבהירו כי לא יסתפקו במחאות מול תחנות משטרה ובסיסי צבא, אלא ימשיכו להגיע גם לבתיהם הפרטיים של בכירי האכיפה, כדי שאלה "ירגישו על בשרם" את המצוקה שהם גורמים למשפחות החרדיות.