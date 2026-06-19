טראמפ מתגונן: "המלחמה ריסקה את איראן - אין להם כמעט כלום!"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שישי) הודעה חריפה ברשתות החברתיות, בה הוא מתגאה בהישגי המלחמה מול איראן וטוען כי המשטר האיראני נותר ללא יכולות צבאיות משמעותיות. "המלחמה ריסקה את איראן! אין לה עוד חיל אוויר, חיל ים, ציוד נ"מ, מכ"ם או כמעט שום דבר אחר", כתב הנשיא.

טראמפ המשיך ותקף את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שלטענתו מעריכה באופן שגוי את מצבה של איראן. "ובכל זאת הדמוקרטים אומרים שאיראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני ארבעה חודשים. כמה טיפשים יכולים להיות אנשים מסוימים???", הוסיף הנשיא בסגנונו האופייני.

רקע: טראמפ חושף פרטים מאחורי הקלעים

ההתבטאות מגיעה על רקע ריאיון נרחב שהעניק טראמפ לאתר החדשות האמריקני "אקסיוס", בו הוא חשף פרטים מפתיעים על מאחורי הקלעים של המלחמה מול איראן ועל יחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון, שערך העיתונאי מארק קפוטו, טראמפ הפגין ביטחון מוחלט ביכולתו לשלוט במהלכים הצבאיים של ישראל.

כשנשאל על יחסיו עם ראש הממשלה, השיב טראמפ כי "ביבי בסדר", אך מיהר להוסיף באמירה חריגה: "היינו צריכים לשמור עליו שפוי". על פי קפוטו, המשתמע מדבריו של הנשיא הוא שנתניהו איבד מעט את עשתונותיו על רקע ההסכמים והמגעים מול איראן.

"ישראל אוהבת אותי - הם יעשו מה שאני אומר"

בהתייחסו להמשך המערכה באזור, טראמפ התגאה ביכולתו לשלוט במהלכים הצבאיים של ישראל והסביר כי פעל כדי למנוע מישראל לתקוף בלבנון. כשנשאל כיצד הוא מתכוון לאכוף זאת, הפגין הנשיא ביטחון מוחלט והצהיר כי הישראלים יעשו מה שהוא יורה להם, משום ש"ישראל אוהבת אותי".

בהקשר זה עלתה גם התייחסות ל"דוקטרינת הפסיפס" האיראנית - היערכות מודיעינית וצבאית למכת עריפה אפשרית מצד ארה"ב וישראל, במסגרתה הקימה טהראן רשת חלופית של מנהיגים למקרה של חיסול הצמרת. כזכור, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הורה על הקמת מנגנון זה כחלק מההיערכות למתקפה אמריקאית-ישראלית.

ההתבטאויות של טראמפ מגיעות על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור, כאשר צה"ל ביצע הלילה מבצע תקיפה נרחב בדרום לבנון, במהלכו הושמדו יותר מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפות באו בתגובה לנפילתם בקרב של ארבעה לוחמי צה"ל, ביניהם מפקד גדוד 52 בשריון.

מסרים דיפלומטיים מאחורי הקלעים

במקביל להתבטאויות הפומביות, דיווחה רשת CNN כי ארצות הברית העבירה מסר דיפלומטי לאיראן, לפיו ישראל לא מתכננת להסלים את פעילותה הצבאית בלבנון - למרות נפילתם של לוחמי צה"ל. על פי מקור המעורב בתיווך הדיפלומטי, ארה"ב הבהירה לאיראנים כי "חיזבאללה הפר את הפסקת האש, אבל ישראל מוכנה לעבור על כך".

המהלכים הדיפלומטיים מתרחשים על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהרן בנושא הגרעין, כאשר ארה"ב מנסה למנוע הסלמה נוספת באזור תוך שמירה על האינטרסים האמריקאיים והישראליים.