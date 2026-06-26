גל החום הקטלני באירופה: 'המצב הגרוע ביותר שנרשם אי פעם'

גל החום הקיצוני המכה באירופה בימים אלו הוא החמור ביותר שנרשם אי פעם באזור, כך עולה ממחקר חדש שפורסם היום (שישי) על ידי קבוצת המחקר העולמית World Weather Attribution. על פי הממצאים, הטמפרטורות הקיצוניות שנרשמות כעת במדינות כמו צרפת, איטליה, ספרד ובריטניה היו "בלתי אפשריות למעשה" לפני חמישה עשורים בלבד.

החוקרים העריכו כי החום הכבד - הן במהלך היום והן בשעות הלילה - סביר פי 200 יותר להתרחש כיום בהשוואה למצב שהיה לפני עשרים שנה בלבד. המחקר, שהתבסס על נתוני טמפרטורה ותחזיות החל מ-18 ביוני, השווה את התנאים הנוכחיים לגלי חום היסטוריים באירופה והגיע למסקנות מדאיגות.

טמפרטורות שוברות שיאים ולילות טרופיים

המדענים העריכו כי אילו גל חום דומה היה מתרחש באקלים של יוני 1976, הטמפרטורות במהלך היום היו נמוכות בכ-3.5 מעלות צלזיוס. אפילו בהשוואה לגל החום ההרסני שפקד את אירופה בשנת 2003, הטמפרטורות הנוכחיות גבוהות בכשתי מעלות.

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אחד ההיבטים המסוכנים ביותר של מערכת מזג האוויר הנוכחית הוא היעדר הקלה בשעות הלילה. הסיכונים הבריאותיים מתגברים באופן משמעותי כאשר טמפרטורות הלילה הקיצוניות מונעות מהגוף האנושי להתאושש מהלחץ התרמי של היום. באזורים מסוימים בצרפת, הטמפרטורות בלילה נותרו באופן עקבי מעל 20 מעלות צלזיוס - סף מסוכן המוגדר כ"לילה טרופי" - כאשר באזורים מסוימים נרשמו מינימומים קרובים ל-30 מעלות.

תשתיות קורסות ומחיר אנושי כבד

מזג האוויר הקיצוני גובה מחיר כבד ביבשת שאינה מצוידת להתמודד עם טמפרטורות כה גבוהות. ברחבי האזור שנבדק, 45% מתוך 850 ערים שברו או צפויות לשבור שיאים ברמות הלחץ התרמי - מדד קריטי המשלב חום ולחות. מכיוון שלמדינות אירופיות רבות אין תשתית מיזוג אוויר נרחבת, החום הממושך אילץ סגירת בתי ספר, שיבש את התחבורה הציבורית ואספקת החשמל, והוביל לביטול אירועי ספורט.

המחיר האנושי כבר בולט בצורה קשה; בצרפת בלבד דיווחו הרשויות על 48 מקרי טביעה כאשר תושבים נואשים חיפשו הקלה במים. מנכ"ל הגנת האזרח וניהול משברים, ז'וליין מריון, ציין כי "זה יותר מהשנים הקודמות וזה נוגע בעיקר לצעירים". מריון הוסיף אזהרה: "כשאתה צעיר, אתה נוטה להאמין שאתה בלתי פגיע אבל אתה לא".