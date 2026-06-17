הפקרות בנאט"ו: ארה"ב נוטשת את אירופה וחותכת את ההגנה

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

בצעד שמסמן שינוי אסטרטגי חסר תקדים, ממשל ארצות הברית מקצץ באופן משמעותי את נוכחותו הצבאית בבסיסי נאט"ו באירופה. על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", המהלך נועד לכפות על מדינות הברית להתנער מהתלות המוחלטת בוושינגטון ולהשקיע בעצמאות ביטחונית.

המספרים חושפים את עוצמת השינוי: שליש ממערך מטוסי הקרב האמריקניים יקוצץ – ממאה וחמישים מטוסים למאה בלבד. מערכי התדלוק האווירי, שהיוו את "צינור החמצן" למשימות ארוכות טווח, ידוללו משמעותית, וטייסות מפציצים יועתקו לזירות אחרות בעולם.

אימון משותף של צבא ארה"ב וכוחות נאט"ו ( צילום: פיקוד אירופה בצבא ארה"ב )

גם הזרוע הימית סופגת מכה: צמצום בנוכחות צוללות נושאות טילים וקבוצות תקיפה של נושאות מטוסים. המערכות הימיות האמריקניות, שהיוו עד כה את עמוד השדרה של ההרתעה הימית בים הצפוני ובים הבלטי, יועתקו לזירות אחרות. ביום אחד: אילון מאסק עשה יותר ממה שוורן באפט צבר ב-70 שנה דני שפיץ | 10:50 "תלות לא בריאה" בנאט"ו מנסים לשדר עסקים כרגיל, אך מאחורי הקלעים הודו בכירים בארגון כי התפתחה "תלות לא בריאה" ביכולות האמריקניות. דובר נאט"ו, אליסון הארט, רמז כי המהלך עשוי להוביל דווקא לחיזוק התעשיות הביטחוניות האירופיות. הרקע למהלך הוא זעם גובר בוושינגטון על "הרשלנות התקציבית" של ממשלות אירופה. הממשל האמריקני הציב אולטימטום תקיף: הגדלת הוצאות ההגנה הלאומיות לרף של 3.5% מהתמ"ג באופן מיידי.

מטוסי קרב F-35 Lightning II של חיל האוויר האמריקאי, ( צילום: חיל האוויר ארה"ב )

המסר לבעלות הברית ביבשת הישן חד-משמעי: משלם המסים האמריקני לא ימשיך לממן את ההגנה של מי שאינם מוכנים לשלם על ביטחונם העצמי. הדרישה האמריקנית מהווה קפיצה משמעותית מהיעד הנוכחי של 2% מהתמ"ג, שרבות ממדינות נאט"ו אינן עומדות בו.

השלכות אסטרטגיות

הצעד האמריקני מגיע בעת שבה המתיחות עם רוסיה נמצאת בשיא. רק לפני מספר ימים דיווחנו כאן בבבלי על אירוע חריג שבו מטוסי קרב הונגריים הוזנקו לעבר טיסת ארקיע ישראלית, בעקבות הוראות ממרכז המבצעים האוויריים של נאט"ו.

במקביל, מדינות אירופה מגבירות את ההתחמשות. כפי שפרסמנו לאחרונה, דנמרק רכשה 200 טילי שיוט מסוג JASSM-ER בעסקה של 842 מיליון דולר, במטרה לחזק את יכולות התקיפה ארוכות הטווח שלה מול רוסיה.

הצמצום האמריקני מעמיד את אירופה בפני דילמה: האם להגדיל באופן דרמטי את תקציבי ההגנה, או להסתכן בפער ביטחוני מול רוסיה. בירות אירופה נדרשות כעת לקבל החלטות קשות בנוגע לעתידן הביטחוני, כאשר הסנדק האמריקני מבהיר שהוא לא מתכוון להמשיך לשאת בנטל לבדו.