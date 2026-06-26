מבצע מורכב בבור מים: כך חשפו לוחמי מג"ב ארסנל נשק שנועד לפעילות טרור

( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות מבצעית מורכבת ויוצאת דופן של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים הסתיימה הלילה (חמישי) בחשיפת מצבור אמצעי לחימה משמעותי שהוסלק בתחתית בור מים עמוק בכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין. המבצע, שנמשך מספר לילות, כלל צלילות לעומק הבור בסיוע צוללן מקצועי וכוחות כיבוי והצלה לישראל.

על פי החשד, מדובר במצבור אמל"ח שיועד לשימוש במסגרת פעילות חבלנית עוינת, והפעילות המבצעית מנעה ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור באזור ירושלים. מידע מודיעיני הוביל לבור המים הפעילות החלה במהלך השבוע, כאשר במסגרת חקירה המתנהלת באח"מ מג"ב עוטף ירושלים עלה מידע מודיעיני המצביע על מצבור אמצעי לחימה בלתי חוקיים המוסלק בבור מים עמוק בכפר אל-ג'יב. בעקבות המידע, הוקפצו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים למקום לביצוע פעילות מבצעית ממוקדת. מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 חוות סוסים הפכה למחבוא: 4 שב"חים נתפסו עם 2 אקדחים טעונים משה כץ | 19.06.26 עם הגעת הכוחות לזירה, ביצעו הלוחמים סריקות ראשוניות בניסיון להגיע לקרקעית הבור. הלוחמים אף צללו פנימה, אך בשל עומקו הרב של הבור ותנאי השטח המורכבים לא הצליחו להגיע אל תחתיתו בשלב זה. המורכבות הטכנית של המשימה הובילה להחלטה להזעיק גורמים מקצועיים נוספים.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:41

פעילות משותפת לאורך מספר לילות

במג"ב הזעיקו כוחות כיבוי והצלה לישראל לצד צוללן מקצועי, אשר חברו ללוחמי מג"ב עוטף ירושלים לפעילות מורכבת שנמשכה לאורך מספר לילות. במהלך הפעילות נשאבו כמויות גדולות של מים מתוך הבור, ובוצעו צלילות חוזרות ונשנות לעומק הקרקעית בתנאים קשים.

הלילה, בסיומה של הפעילות המשותפת, אותרו והוצאו מתוך הבור מספר שקיות אטומות ובהן מצבור אמצעי לחימה משמעותי. הממצאים כללו 6 כלי נשק ארוכים מאולתרים מסוג "קרלו", מחסניות תואמות, קופסת תחמושת בקוטר 5.56 מסוג M16, 2 טלפונים סלולריים, שלט הפעלה מרחוק, מטען צינור, מטען חבלה, לבנת חבלה, חומר נפץ נוזלי, חלקי נשק רבים, כוונות אופטיות ובקבוק שמן לנשק.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:50

סיכול פעילות טרור משמעותית

כלל אמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך מיצוי חקירתי באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. חומרי הנפץ והמטענים שאותרו בזירה הושמדו על ידי חבלני מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום.

מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר, על פי החשד, במצבור אמצעי לחימה שיועד לשימוש במסגרת פעילות חבלנית עוינת. פעילותם של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים לחשיפת האמל"ח ולסיכול השימוש בו מנעה ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור, ומהווה הישג מבצעי משמעותי במאמץ המתמשך להגנה על הבירה ירושלים ולסיכול איומים ביטחוניים טרם התממשותם.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות המודיעינית והמבצעית של כוחות הביטחון באזור יהודה ושומרון, במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול תשתיות טרור ולמניעת פיגועים. לאחרונה חשפו שב"כ, צה"ל והמשטרה תשתית משמעותית של הברחות נשק מירדן, ובמקביל נתפסו שוהים בלתי חוקיים עם אקדחים טעונים בחוות סוסים בצפון.