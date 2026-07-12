הראשון לציון הגר"י יוסף: "נתניהו שקרן; איזנקוט יכול להיות ראש הממשלה"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הטיל השבת פצצה פוליטית במהלך שיחה סגורה, כשהתבטא בגלוי על העדפתו את גדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה. "אפשר שנלך עם איזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", התבטא הראש"ל, על פי דיווחו של מרדכי הלפרין בגל"צ.

הראש"ל הוסיף והבהיר כי יאמר את הדברים פומבית לקראת הבחירות. "גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה - סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה אבל אפשר לסמוך עליו", ציין הגר"י יוסף.

דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שבשיעורו האחרון התייחס הראש"ל לסיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת הפוליטית. כשנשאל על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגר"י יוסף השיב בחריפות: "מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה". לעומת זאת, דווקא את איזנקוט סימן הראש"ל כמי שיכול להפתיע בנושא זה.

ביקורת חריפה על נתניהו

הגר"י יוסף הסביר את הסיבה לתמיכתו באיזנקוט על פני נתניהו במילים ברורות: "נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן". דברים אלו משקפים את מצטבר האכזבות של עולם התורה מהתנהלותו של ראש הממשלה בנושאים הרגישים לציבור החרדי.