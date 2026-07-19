פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הבוקר (ראשון) כי השלים סבב תקיפות נוסף באיראן במהלך הלילה - זה הלילה השמיני ברציפות שבו כוחות אמריקניים פועלים נגד מטרות איראניות. ההודעה מגיעה על רקע הסלמה מתמשכת בין וושינגטון לטהראן, כאשר שני הצדדים ממשיכים להחליף מכות.

על פי ההודעה הרשמית של צבא ארה"ב, כוחות פיקוד המרכז פגעו במהלך הלילה במתקני מעקב חופי והגנה אווירית, ביכולות ימיות ובאתרי אחסון של טילים וכטב"מים של צבא איראן. מטרת התקיפות, כך צוין בהודעה, היא להמשיך ולשחוק את היכולות הצבאיות האיראניות.

עוד נמסר כי אמצעי הלחימה האמריקניים כוונו גם נגד כוחות משמרות המהפכה האסלאמית, שביצעו תקיפות נגד חיילים אמריקניים בירדן. התקיפה בירדן, שבה נהרגו שני חיילים אמריקניים וחייל נוסף הוכרז כנעדר, מהווה את אחד הגורמים המרכזיים להסלמה הנוכחית.

בניו יורק טיימס דווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן בשבוע האחרון, בנוסף לכמה מסוקים אמריקניים שנפגעו.

איראן משיבה: תקיפות בכווית

בתוך כך, צבא איראן הודיע הבוקר כי תקף מטרות צבאיות של ארצות הברית בשטחה של כווית. המהלך האיראני מהווה המשך לסדרת התגובות שטהראן מבצעת נגד הנוכחות האמריקנית באזור, במטרה להפעיל לחץ על וושינגטון להפסיק את גל התקיפות.

ההסלמה הדו-צדדית מתרחשת על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון, כאשר איראן מאיימת לסגור נתיבי ים אסטרטגיים ומדינות המפרץ מנסות למנוע הרחבה נוספת של העימות. על פי דיווחים, מצרים ומדינות המפרץ מפעילות מאמץ דיפלומטי נרחב לבלום את ההסלמה ולמנוע מעורבות ישראלית.

כ-50 אלף חיילים אמריקניים פרוסים כעת במרחב המזרח התיכון, כאשר ארצות הברית ממשיכה לחזק את נוכחותה הצבאית באזור. בימים האחרונים דווח על הגעת עשרות מטוסי קרב ותדלוק נוספים לבסיסים אמריקניים באזור, במסגרת ההיערכות להמשך העימות.

מניין ההרוגים בקרב הכוחות האמריקניים מתחילת סבב הלחימה הנוכחי עומד על 16 חיילים, על פי הנתונים הרשמיים. מצד איראן, הנזק למתקנים הצבאיים והתשתיות נמשך ומצטבר, כאשר טהראן מתקשה להגיב באופן יעיל לתקיפות האמריקניות המתמשכות.