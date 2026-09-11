יתושות נגועות בקדחת מערב הנילוס נלכדו באשדוד

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום (יום שישי) כי במסגרת פעולות הניטור השוטף שמבצע המשרד לאורך כל השנה, נלכדו באשדוד יתושות שאומתו במעבדות משרד הבריאות כנשאיות של נגיף קדחת מערב הנילוס.

בעקבות הממצאים, הנחה המשרד להגנת הסביבה את כלל הרשויות המקומיות, ובפרט את עיריית אשדוד, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה, במטרה לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים ולהגן על בריאות הציבור.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, מסר: "בלכידות יתושים שבוצעו השבוע בכל רחבי הארץ, נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באשדוד. המשרד להגנת הסביבה הוציא לעירייה הנחיות מפורטות לנקוט באופן מיידי בפעולות לצורך צמצום הסיכון לפגיעה בבריאות הציבור".

ד"ר רייכר הוסיף: "במקביל לפעולות הניטור וההדברה שמבצע צוות מזיקים במשרד, אנו מעודדים את הציבור להקפיד על ייבוש של מים עומדים בסביבת המגורים ולדווח לרשות המקומית על כל מפגע יתושים. בהזדמנות זו נבקש לאחל לכל בית ישראל שנה טובה ומוצלחת עם חשיפה נמוכה ככל האפשר למזיקים במרחב הציבורי, הפרטי ובסוכה".

יצוין כי בקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים שמקורם במזיקים תברואיים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשויות המקומיות.

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לציבור:

לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי שעלול לאגור מים

להשתמש בתכשיר דוחה יתושים המכיל חומר פעיל כגון DEET או חומר דוחה יתושים אחר המאושר לשימוש על ידי משרד הבריאות, בהתאם להוראות היצרן

להתקין רשתות על חלונות ופתחים וללבוש בגדים ארוכים ובהירים, בעיקר בשעות פעילות היתושים

להפעיל מאוורר בעת שהייה בבית, במרפסות, בגינות ובשטחים פתוחים

לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או על מקורות מים עומדים במרחב הציבורי

כבכל שנה, מתחילת חודש יוני ועד סוף חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. על כן, צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה מבצע לאורך השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים ומאות לכידות של יתושים בוגרים. היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. מתחילת השנה דווח על מספר לכידות בהן נמצאו יתושות הנושאות את הנגיף.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי דיווח התושבים לרשות המקומית הוא מרכיב חשוב בצמצום מפגעי היתושים ומאפשר לרשויות למקד את פעולות הניטור וההדברה במהירות וביעילות. המשרד ימשיך לבצע ניטור שוטף ברחבי הארץ.