בית החולים שיבא | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

משרד הבריאות פרסם טיוטת תקנות דרמטית במסגרת פרויקט 'עוגן', שמטרתו להאיץ את המחשוב הלאומי של מערכת הבריאות לקראת מצבי חירום. לאחר שהתברר כי היעדים המקוריים שנקבעו לשנת 2025 היו שאפתניים מדי, המשרד מציג כעת מתווה ריאלי יותר עם תמריצים כלכליים משמעותיים.

על פי הטיוטה שפורסמה, תקציב ענק של 30 מיליון שקלים יחולק לבתי החולים שישלימו בהצלחה את הקמת חמישה ממשקי דיווח מרכזיים. התקציב יחולק בשני שלבים - בשנים 2027 ו-2028, כאשר בתי החולים שיעמדו בלוחות הזמנים יזכו למימון מלא. רשת מידע רחבה למצבי חירום הפרויקט כולל הקמת רשת מידע מקיפה שתאפשר למשרד הבריאות לקבל תמונת מצב מדויקת בזמן אמת. הממשקים שייבנו כוללים מערכת דיווח על אשפוזים, דיווח מחלות מדבקות, ניטור תשתיות חיוניות כמו מלאי תרופות, חמצן וסולר, וכן ניטור הדוק של חדרי הניתוח. אושר בוועדה - אחרי דיונים: כך תיראה מערכת הבחירות לכנסת ה-26 יוני גבאי | 18:43 "שתקתי ושתקתי, כבר לא יכול": היועץ של בנט חושף את האמת דוד קליין | 15:23 "זו רשת ביטחון לאומית", מדגישים במשרד הבריאות, ומבהירים כי במלחמה או מגפה, היכולת לקבל תמונת מצב מדויקת בזמן אמת היא ההבדל בין הצלחה לכישלון. הלקחים שנלמדו מאירועי החירום האחרונים, כולל תרגיל רעידת האדמה שנערך לאחרונה, הובילו לגיבוש המתווה החדש. קנסות כבדים למפגרים המנגנון החדש מבקש לאזן בין גמישות לבין עמידה בלוחות זמנים קשיחים. בתי חולים שלא יעמדו בלוחות הזמנים שנקבעו יספגו קיזוז כואב של 20% מהתקציב המיועד להם לכל רבעון עיכוב. למשל, בית חולים שלא ישלים את ממשק חדרי הניתוח עד אוקטובר הקרוב, יאבד חלק משמעותי מהמימון.

בית חולים זיו ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

בבתי החולים מקווים כי התיקון בתקנות יאפשר להם לבצע את המשימה המורכבת ללא כשלים טכניים. הטיוטה פתוחה כעת להערות הציבור לפני אישורה הסופי, והמשרד צפוי לקבל משוב מהשטח לפני המעבר ליישום מלא.

יצוין כי בחודשים האחרונים הוכיחה מערכת הבריאות מוכנות גבוהה למצבי חירום. מאז תחילת מבצע שאגת הארי פונו קרוב ל-7,000 נפגעים לבתי החולים ברחבי הארץ, והמערכת הצליחה לספק מענה רפואי מקיף למרות האתגרים.

פרויקט 'עוגן' צפוי להוות נדבך משמעותי בחיזוק המוכנות הלאומית, ולאפשר למערכת הבריאות להגיב בצורה מהירה ויעילה יותר במצבי חירום עתידיים.