עם כניסתנו לימי חגי תשרי, נמל התעופה בן גוריון הופך למוקד עמוס בנוסעים ובכבודות. אלפי יהודים שבים לארץ עם ארבעת המינים שרכשו בחו"ל, אך רבים מהם אינם מודעים לכך שהמינים שלהם עלולים להיחרם בכניסה לארץ.

השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון מתגברים את כוחותיהם בתקופה זו, לנוכח העלייה במספר הניסיונות להכניס לישראל את ארבעת המינים שעלולים להיות נגועים במזיקים שונים. על פי חוק הגנת הצומח, חל איסור על הכנסת תוצרת צמחית, לרבות ארבעת המינים, בכבודת יד במעברי הגבול.

עם זאת, קיימת החרגה חשובה: כל נוסע רשאי להכניס לישראל אתרוג אחד בלבד לשימוש אישי. שאר המינים - לולב, הדס וערבה - לא ניתנים להכנסה לארץ מחשש שהם נגועים במזיקים העלולים לפגוע בחקלאות המקומית, ולכן יוחרמו בכניסה.

במטרה להקל על הנוסעים, מפקחי משרד החקלאות יעניקו ללא עלות לנוסעים שהביאו עימם סט של ארבעת המינים ממדינות זרות, סט אישי "תוצרת הארץ" תמורת הסט שהוחרם. הסט החלופי כולל הדס, ערבה ולולב, כאשר את האתרוג ניתן להכניס לישראל כאמור.

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משרד החקלאות וביטחון המזון מתמודד בשנים האחרונות עם מגמת עלייה במקרי הברחות של תוצרת צמחית אל תוך ישראל. על פי נתוני השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד, מתחילת שנת 2026 נתפסו בנתב"ג למעלה מ-1,200 נוסעים שבכבודתם נמצא חומר צמחי מסוגים שונים האסור בכניסה לארץ.

סך התוצרת הצמחית שנתפסה והועברה להשמדה עומדת על כ-3 טונות, ובכללה פירות, ירקות, זרעים וחלקי עצים. תוצרת צמחית המוכנסת לתוך גבולות מדינת ישראל באופן שלא נבדק על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, עלולה להוביל לכניסת מזיקים שאינם קיימים בישראל.

מזיקים אלו עלולים לפגוע בגידולים המקומיים ולגרום לנזק בלתי הפיך לצומח ולחקלאות, ואף להביא לכדי הכחדת ענפים שלמים ולפגוע בביטחון המזון של מדינת ישראל. יתרה מכך, מדינת ישראל מייצאת תוצרת חקלאית למדינות רבות, ולכן הדבר עלול לפגוע בענף הייצוא ובכלכלת המדינה.

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, הבהירה: "השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים לאורך כל השנה, ובאופן מוגבר בתקופת החגים, כדי להגן על הצומח והחקלאות בישראל. כל בדיקה בגבול, כל סט שמוחרם וכל מזיק שנעצר בשער הם חלק ממערך שמירה שמטרתו למנוע נזק בלתי הפיך לגידולים המקומיים ולענף הייצוא החקלאי".

עוד הוסיפה ציוני: "בהכנסת פירות, ירקות, זרעים, שתילי פרחים וכן בהכנסת ארבעת המינים, ללא אישור מראש של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, טמון סיכון כבד. על התוצרת עלולים להסתתר מחלות ומזיקים, כאשר ברוב המקרים, הם יהיו סמויים לעין, אך עשויים לגרום לנזק בלתי הפיך לגידולים חקלאיים, צמחים ושטחי נוי".

חשוב לזכור: כל ניסיון הכנסה של תוצרת צמחית לגבולות מדינת ישראל ללא אישור של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון מהווה עבירה על החוק.

ציוני קראה לאזרחי ישראל: "אנו קוראים לסייע בשמירה על הצומח בישראל ועל החקלאות הישראלית ולמנוע מצב שעלול לסכן את הצומח והחקלאות המקומית ואת ביטחון המזון של מדינת ישראל. יחד נשמור על חג סוכות שמח ובטוח לחקלאות הישראלית".