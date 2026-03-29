"ארה"ב תקרוס מול סין ורוסיה במלחמה עם איראן"

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

במאמר ניתוח נרחב שפורסם ברשת 'אל-מנאר' הלבנונית, המזוהה עם ארגון החיזבאללה, טוענים מנתחים צבאיים כי ארצות הברית מתמודדת עם משבר אסטרטגי חמור שמונע ממנה לפתוח במלחמה מקיפה נגד איראן. לפי הניתוח, וושינגטון סובלת ממחסור משמעותי בתחמושת ומחוסר יכולת לייצר אותה במהירות הנדרשת, תוך חשש עמוק מפני אובדן ההרתעה האסטרטגית שלה מול מעצמות כמו סין ורוסיה.

הניתוח מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיא חדש ואלפי חיילים אמריקנים מגיעים לאזור. זאת, בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאריך את האולטימטום לאיראן ומנהל מגעים דיפלומטיים מאחורי הקלעים. המסר המרכזי של המאמר ברשת הלבנונית: אמריקה חלשה יותר ממה שנראה, ומלחמה מול טהרן תוביל לקריסה אסטרטגית מול המעצמות.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב -רשתות )

"מחסור חמור בתחמושת" על פי הניתוח המפורט ברשת 'אל-מנאר', אחד הגורמים המרכזיים המונעים מארצות הברית לפתוח במלחמה מקיפה נגד איראן הוא מחסור חמור במלאי התחמושת. המנתחים טוענים כי המלחמות הממושכות באוקראינה ובמזרח התיכון, יחד עם הסיוע הצבאי הנרחב לישראל, רוקנו את מאגרי התחמושת האמריקניים באופן דרמטי. "התעשייה הצבאית האמריקנית אינה מסוגלת לייצר תחמושת בקצב הנדרש למלחמה ממושכת", נכתב במאמר. לטענת המנתחים, בעוד שארצות הברית מסוגלת לבצע תקיפות אוויריות מדויקות, היא חסרה את היכולת לנהל מלחמה קרקעית או אווירית ממושכת מול יריב כמו איראן, שיש לו עומק אסטרטגי ויכולות הגנה משמעותיות.

שר החוץ ויו"ר הפרלמנט האיראני ( צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185791347 | מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186565419 )

החשש מפני סין ורוסיה

הניתוח ברשת הלבנונית מדגיש גורם נוסף שמונע מוושינגטון לפתוח במלחמה: החשש מפני אובדן ההרתעה מול המעצמות. "מלחמה מול טהרן תוביל לקריסה אמריקנית אל מול סין ורוסיה", נכתב במפורש במאמר. המנתחים טוענים כי אם ארצות הברית תתקע במלחמה ממושכת במזרח התיכון, היא תאבד את יכולתה להרתיע את סין בנושא טייוואן ואת רוסיה באירופה.

כידוע, וושינגטון מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מרובים בו-זמנית: המתיחות עם סין סביב טייוואן, המלחמה באוקראינה, והמשבר במזרח התיכון. המנתחים ברשת 'אל-מנאר' טוענים כי הפנטגון מודע לכך שמלחמה נוספת תרוקן את המשאבים הצבאיים האמריקניים ותחשוף את החולשה האסטרטגית שלה מול המעצמות.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב רשתרות )

רוסיה מרוויחה מהמשבר

בהקשר זה, יצוין כי הכלכלה הרוסית היא אחת הבודדות בעולם שמרוויחות מהעימות הנוכחי. על רקע העלייה החדה במחירי הנפט, הכנסותיה של רוסיה מנפט וגז צפויות להכפיל את עצמן החודש, מ-12 מיליארד דולר לכמעט 24 מיליארד דולר. לפי דיווח ב'טלגרף' הבריטי, נשיא רוסיה פוטין מרוויח לפחות 760 מיליון דולר ביום בעקבות המשבר.

גורמים המעורים בדיונים העריכו כי גם אם המשבר באיראן יסתיים במהירות, מחירי הנפט צפויים לשמור על פרמיית סיכון בתקופה הקרובה. לפי ההערכות, הכנסות הנפט והגז של רוסיה עשויות להגיע ל-218.5 מיליארד דולר השנה - גבוה ב-63% מהתחזיות שלפני הסכסוך. זאת, בעוד המערב מתמודד עם משבר אנרגטי וכלכלי.

נתניהו מימין, טראמפ משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

המסרים האיראניים

במקביל לניתוח ברשת 'אל-מנאר', פרסם יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, מסר חריף לעם האיראני בו הזהיר מפני תוכניות אמריקאיות למתקפה קרקעית. "האויב שולח בגלוי מסרים של משא ומתן ודיאלוג, אך מתכנן בסתר מתקפה קרקעית", כתב קאליבאף באיגרת שפורסמה השבוע.

לדבריו, "האויב מתכנן מתקפה קרקעית מבלי להיות מודע לכך שכוחותינו המזוינים ממתינים לכניסת האמריקנים, להצית אותם ולהעניש את השותפים שלהם באזור". המסר הדרמטי מגיע על רקע דיווחים על הגעתם של אלפי חיילים אמריקנים למזרח התיכון בימים האחרונים, תוך שנשיא טראמפ הודיע על הארכת האולטימטום לאיראן בעשרה ימים נוספים.

יצוין כי ראש הממשלה נתניהו התייחס לכך באיחור של שעות ואמר: "דיברתי היום עם הנשיא טראמפ, כי אפשר לממש את יעדי המלחמה בהסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו, הנשיא מאמין שיש לכך סיכוי". עוד הוא אמר: "במקביל אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון, אנחנו כותשים את תוכנית הטילים וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה".

