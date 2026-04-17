( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שר הביטחון ישראל כץ פרסם הערכת מצב מפורטת בעקבות כניסת הפסקת האש לתוקף, שבה הוא מציג תמונה כפולה של הישגים משמעותיים לצד משימות שנותרו בלתי מושלמות, תוך אזהרה ברורה כי הצבא לא יסוג מהשטחים שכבש.

כ"ץ הדגיש כי ישראל נכנסת לתקופת הפסקת האש מתוך עמדת כוח צבאית ברורה. כפי שהצהיר: "אנחנו נמצאים בתוך לבנון בעיצומה של מלחמה נגד החיזבאללה עם הקפאת מצב והפסקת אש לעשרה ימים. צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש". השר פירט את ההישגים הצבאיים המרכזיים: חיסול של למעלה מ-1,700 מחבלים, מספר שהוא לדבריו "יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה", ויצירת אזור ביטחון נרחב המוחזק על ידי צה"ל. האזור "מגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט ומשתרע ממערב ליד הים ועד למרחב החרמון במזרח", והוא נועד "לשם הסרת איומי פלישה והגנה מפני ירי ישיר לעבר היישובים". מעשנים ותופסים פוזה: צה"ל מפרסם תיעודים מביכים ממצלמה אישית של מחבלים חיזבאללה קובי אטינגר | 19:14 כ"ץ הדגיש כי "אזור הביטחון נוקה ממחבלים ואמצעי לחימה וריק מתושבים וימשיך להיות מנוקה מתשתיות טרור, כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים שהפכו למוצבי טרור לכל דבר". למרות ההישגים, הודה השר בגלוי כי המערכה טרם הושלמה. "מהלך התמרון הקרקעי לתוך לבנון ותקיפת החיזבאללה בכל רחבי לבנון השיגו הישגים רבים אבל עדיין לא הושלמו", הצהיר. כ"ץ הבהיר כי "מרחב הביטחון בין אזור הביטחון ועד לקו הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז ממחבלים ואמצעי לחימה ודבר זה יהיה חייב להתבצע בדרך מדינית או באמצעות המשך הפעילות הצבאית של צה"ל בתום הפסקת האש". בנוסף, הודה השר כי המערכה נגד תשתיות חיזבאללה בעומק לבנון נעצרה זמנית: "גם תקיפת מרחבי השיגור ומוקדי הכוח של החיזבאללה מעבר לליטני ובכל רחבי לבנון בה התחלנו ותוכננה להתקדם בעוצמה רבה - הופסקה כעת בטרם השיגה את יעדיה ותצטרך להתחדש ולהתבצע".

( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

הוא הפנה אזהרה ברורה ומפורשת לתושבים הלבנונים החוזרים לבתיהם: "במידה ותתחדש האש - אותם תושבים שיחזרו למרחב הביטחון יהיו חייבים להתפנות כדי לאפשר את השלמת המשימה".

השר חזר מספר פעמים על היעד המרכזי של המערכה: "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים". הוא הדגיש כי זהו יעד שלא השתנה למרות הפסקת האש הזמנית.

כ"ץ ציין כי המעורבות האמריקנית יוצרת הזדמנות חדשה: "כאשר כעת נוצר גם מנוף מדיני משמעותי במעורבות ישירה של נשיא ארה"ב ומחויבות ליעד הזה - תוך הפעלת לחץ על ממשלת לבנון".

בסיום הצהרתו פנה כ"ץ לתושבי הצפון שעזבו את בתיהם או חיים תחת איום מתמיד: "אני מחזק את תושבי הצפון ומצדיע להם על עמידת הגבורה שלהם. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה".