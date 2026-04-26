דרמה של הרגע האחרון מתפתחת סביב גורלה של הילולת רשב"י במירון: בכירים במערכת הביטחון העבירו מסר חד משמעי לדרג המדיני - במצב הביטחוני הנוכחי, קיום ההילולה בל"ג בעומר כמידי שנה עלול להסתיים באסון.

"במצב הנוכחי לא יהיה ניתן לקיים את ההילולה בל"ג בעומר במירון", אמרו גורמים ביטחוניים ל'כיכר השבת'. "מספיק שיגורים בודדים של חיזבאללה לעבר ההר בזמן ההילולה והאירוע יכול להסתיים באסון". ההערכה במערכת הביטחון היא כי המתיחות בצפון והאיום המתמשך מלבנון אינם מאפשרים קיום אירוע המוני באתרא קדישא.

במערכת הביטחון ממתינים כעת לקבל הנחיות מהדרג המדיני, שיקבל את ההכרעה הסופית האם לבטל את ההילולה לחלוטין או לאפשר קיום אירוע מצומצם יותר. גורם בכיר בפיקוד העורף הבהיר בשיחה עם 'כיכר השבת': "לקיים אירוע כמידי שנה זה כמעט בוודאי לא יקרה. הדיון הוא בעיקר האם לאפשר אירוע מצומצם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים היום (ראשון) דיון מכריע בנושא, בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר המשפטים ולשירותי דת יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר שלמה קרעי הממונה על ההילולה וח"כ מאיר פרוש. בדיון צפויים להשתתף גם בכירים בצה"ל, פיקוד העורף ובמשטרה, ביניהם מפקד פיקוד העורף ומפקד המחוז הצפוני.

בעקבות הדיווחים על הקפאת ההכנות, משרד ירושלים ומסורת ישראל מיהר להבהיר בערב שבת כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון המורה על הקפאת ההכנות או ביטול האירוע. במשרד הדגישו כי לאורך כל התקופה האחרונה פעלו בשיתוף פעולה הדוק מול משטרת ישראל ופיקוד העורף כדי להיערך להילולה רגילה ושמחה.

עם זאת, במשרד אישרו כי גורלו של האירוע עדיין תלוי ועומד, וכי כלל הגורמים המעורבים בראשות ראש הממשלה מקיימים דיונים שוטפים בנושא לאור המצב הביטחוני הרגיש בצפון. על פי הודעת המשרד, ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להערכות המצב הביטחוניות המעודכנות.