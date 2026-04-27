למרות הפסקת האש הרשמית בין ישראל ללבנון, ממשיך ארגון הטרור חיזבאללה לשגר טילים וכטב"מים לעבר כוחות צה"ל ויישובי הצפון. הבוקר (שני) הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס עוין ביישובים בגליל המערבי, וזמן קצר לאחר מכן עדכן דובר צה"ל כי אבד הקשר עם הכטב"מ.

מחיר כבד בדרום לבנון

אתמול נהרג סמל עידן פוקס הי"ד, בן 19 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותה תקרית נפצעו עוד שישה לוחמים, כאשר קצין לוחם ושלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

כוחות חטיבת גולני השמידו במהלך הימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור בדרום לבנון, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את חיזבאללה לפגיעה בכוחות צה"ל. במהלך פשיטה ממוקדת במרחב עדשית אל קוצייר, אותר מחסן בו אמצעי לחימה רבים בתוך חדר ילדים, כולל מטענים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', רימונים, רקטות RPG ומקלעים.

דובר צה"ל ציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסיה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

ראשי רשויות מכריזים על השבתת לימודים

על רקע המשך הירי, פורום ראשי רשויות קו העימות הודיע על החלטה משותפת להפסיק את פעילות מוסדות החינוך וההסעות מיום שלישי. עוד הוחלט שלא לחכות לפיקוד העורף ולהכריז באופן עצמאי על מעבר למדיניות "כתומה".

"אני זועם על הניתוק של היושבים במגדל השן אל מול המציאות של ההורים, התלמידים, והתושבים פה", אמר משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות. "לא זו בלבד שזו לא מדיניות ירוקה אלא שזו יריקה בפניהם של ילדי קו העימות. דמם של ילדינו אינו הפקר ולא נמתין לאסון כדי לקבל החלטות מצילות חיים".