אסון כבד הערב בגוש עציון כאשר ילד כבן ארבע נהרג מפגיעת אוטובוס סמוך לכניסה ליישוב כרמי צור. הדיווח הראשוני על התאונה הקשה התקבל במוקד ההצלה של מגן דוד אדום במרחב ירושלים. מהפרטים עולה כי הילד, שהיה הולך רגל, נפגע מהרכב הכבד בכביש 3515, בסמוך לשער היישוב.

כוחות גדולים של משטרה והצלה מיהרו להגיע לזירה הקשה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לילד הרך טיפול רפואי ראשוני כשהוא במצב אנוש וסובל מחבלה רב מערכתית.

חרף מאמצי הצוותים הרפואיים, בהמשך עדכנו בארגון ההצלה כי בתום פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו של הילד במקום. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו מיד בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הטראגית.

חובשת בכירה במגן דוד אדום, אביטל אפל, שחזרה את הרגעים הקשים בזירה וסיפרה: “ראינו את הילד שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו”.