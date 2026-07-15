"נכנעו למפלגות החרדיות": חבר הכנסת הודיע על פרישתו מהליכוד

חבר הכנסת דן אילוז הודיע היום (רביעי) על פרישתו מהליכוד, לאחר קדנציה אחת בכנסת.

"לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה", מסר הערב. לדבריו, "האמת היא שמיד אחרי 7 באוקטובר, היה ברור לכולם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו אחרי הקדנציה הזאת. במקום לעמוד מול הציבור ולבקש סליחה, הליכוד עושה הכול כדי להתחמק מאחריות. אנחנו מורידים את המילה 'טבח' מהחוק ומונעים הקמת ועדת חקירה. זהות יהודית זה קודם כל לקחת אחריות".

לגבי חוק הגיוס טען כי "סאגת הפטור מגיוס היא חרפה שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד".

הוא הוסיף ותקף בחריפות: "בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות וקידם קומבינות כדי למסד השתמטות. אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד, לש״ס או לגולדקנופף".