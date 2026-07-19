דובר צה"ל: זוהו שיגורים מאיראן לירדן, ייתכנו זליגות והתרעות בדרום הארץ

דרמה ביטחונית בדרום הארץ בעקבות מטח איראני לעבר המדינה השכנה ממזרח: דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) בשעת צהרים הודעה לפיה זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן. העיר הירדנית, השוכנת לחופו של מפרץ אילת, צמודה באופן ישיר לשטח מדינת ישראל ולישובים ישראליים באזור הערבה והדרום. בשל הקרבה הגאוגרפית המיידית הזו, במערכת הביטחון מביעים חשש כבד מפני זליגות של שברי יירוט או מיירטים עצמם, ואף נפילות ישירות בשטח הארץ כתוצאה מהירי האיראני המסיבי.

בצבא מבהירים כי לאור ההתפתחויות והערכת המצב בשטח, ייתכן מאוד שיופעלו בדקות הקרובות התרעות ואזעקות באזורים שונים בדרום הארץ. הציבור מתבקש לגלות ערנות מוגברת ולשים לב לצופרים ולאפליקציית פיקוד העורף. המדיניות הרשמית של צה"ל כרגע היא שבמידה ותתקבל התרעה באזור מגוריהם, על האזרחים להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לקבלת הודעה חדשה, שכן מדובר באירוע דינמי הנמצא בעיצומו.

יצוין כי התקפות איראניות לעבר מרחב ירדן או שימוש במרחב האווירי הירדני לביצוע ירי מהווים איום ישיר על ישראל, בייחוד על העיר אילת וישובי חבל אילות הסמוכים לעקבה במרחק של קילומטרים ספורים בלבד. באירועים קודמים מסוג זה, שברי יירוט של טילי הגנה אווירית או שברים של הטילים התוקפים נפלו לא פעם בשטחים פתוחים ואף בנויים באזור הערבה, מה שמחייב את כוחות הביטחון לנקוט במשנה זהירות.

יחד עם זאת, בדובר צה"ל מבקשים להרגיע את הרוחות ומדגישים כי נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות השגרה של פיקוד העורף עבור שאר חלקי הארץ והפעילות נמשכת כסדרה. גורמי המקצוע במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב מקרוב אחר מסלולי התעופה של השיגורים מאיראן ומבצעים הערכות מצב רציפות. בצבא מבטיחים כי במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות המצב או במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי בכלי התקשורת ובערוצים הרשמיים.