צעיר כבן שלושים שנה נספה הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים קשה בכביש 3855 בסמוך לכניסה לעיר בית שמש. הצעיר רכב על אופניים חשמליים כאשר נפגע מרכב פרטי. גורמי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את פטירתו בזירה לאחר שניסיונות ההחייה לא צלחו.

ההתראה על התאונה הקשה הועברה למוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 06:09 בבוקר. צוותי מד"א ואיחוד הצלה מיהרו למקום ומצאו את הנפגע שוכב ללא הכרה בצד הכביש, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ביותר, ללא סימני חיים.

פרמדיק בני רוזנס ממד"א, שהגיע לזירה, תיאר: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפגע מרכב במהלך רכיבה על אופניים. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

גם חובש יהונתן שפיגלמן מאיחוד הצלה הגיע לזירה ומסר: "מדובר בזירה קשה מאוד. נמסר לנו בזירה כי רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב פרטי. למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל מותו נקבע בזירה".

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דוברות משטרת ישראל מסרה כי שוטרי מחוז ירושלים פועלים בזירה, ובוחני תאונות דרכים של המחוז מגיעים לאיסוף ממצאים ובדיקת נסיבות האירוע. נהג הרכב הפרטי עוכב לחקירה על מנת לברר את נסיבות התאונה. על פי הנתונים הראשוניים, הרכב הפרטי פגע ברוכב האופניים החשמליים, אך החוקרים ממשיכים לבחון את מלוא הנסיבות.