רוכב קורקינט החליק בבני ברק ופונה במצב בינוני

זירת התאונה ( צילום: דוברות הצלה )

גבר כבן 39 שרכב על קורקינט חשמלי פונה הבוקר (שלישי) במצב בינוני לבית החולים לאחר שהחליק במהלך הרכיבה בבני ברק. כוחות ההצלה שהוזעקו לזירת האירוע בדרך אם המושבות מצאו את הרוכב כשהוא סובל מחבלת ראש. הם העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

זירת התאונה ( צילום: דוברות הצלה )

תורן הלילה של הצלה יעקב שטיגל וחובשי הצלה ידידיה פרידמן ודניאל הורברג דיווחו על הטיפול במקום: "כשהגענו למקום עם אמבולנס הצלה, מצאנו רוכב קורקינט חשמלי, גבר בן 39 הסובל מחבלת ראש לאחר שהחליק במהלך הרכיבה".

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"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר", הוסיפו.