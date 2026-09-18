( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

טרגדיה קשה פקדה בלילה שבין יום חמישי לשישי את קהילת איתמר ואת משפחת עטיה: עמיחי עטיה ז"ל, בן 17, תושב היישוב ותלמיד בכיתה י"ב בישיבת חיצים, נהרג כשנדרס בחניית מתחם הקניות וילג' בחדרה. הנער הגיע יחד עם תלמידי הישיבה לאירוע סליחות המוני שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה.

עדי ראייה מסרו כי לדריסה קדם עימות בין נהג רכב מסחרי, תושב הכפר מנדא, לבין המתפללים באירוע. לפי העדויות, המתפללים זעמו על כך שהנהג פורק סחורה בזמן התפילה שהתקיימה בחניון, והרעש שיצר הפריע לאמירת הסליחות. אחד העובדים במתחם תיאר את האירוע: "היה אירוע של סליחות ממש בחניית המתחם, ואז - בגלל רעש שהנהג עשה עם הרכב - הרבה נערים התגודדו סביבו. הם העירו לו, הוא ניסה לדבר איתם, ואז הוא ניסה להימלט ופגע בנער בבהלה ונמלט עם רכבו דרומה". הנהג אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה סביב הרכב המסחרי, וכשהחל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לוחמי הגדעונים דורשים מהמפכ"ל: אל תצרף את בן גביר לביקורים דוד קליין | 15.09.26 הנהג המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות, ולא עצר במשך זמן ממושך גם לאחר שהתרחק מהמתחם. הנהג נלכד לבסוף בכניסה לנתניה, פונה לבית החולים לניאדו ובשעות הבוקר נלקח לחקירה.

( צילום: באדיבות ישיבת חיצים )

בתחילה עלה חשד לרצח, אולם בהמשך עדכנה המשטרה כי היא מייחסת לנהג הדורס עבירות של הפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. השב"כ שלל, לפי שעה, את החשד שמדובר בפיגוע על רקע לאומני. מלבד הנהג נלקח לחקירה גם היורה, שלדבריו חשב שמדובר בפיגוע ולכן ירה.

עורך הדין יוסף שלבי, שמייצג את הנהג, אמר כי "לא מדובר באירוע רצח ולא באירוע דריסה מכוון. מרשי בא לפרוק סחורה וחש איום גדול על חייו. הוא ניסה להימלט מהמקום בזמן שהם התגודדו סביבו, ואז אירע המקרה המצער. הכול עדיין בחקירה ולא הייתה שום כוונה לפגוע בנער".

עמיחי ז"ל הותיר אחריו הורים, שגית ויונה, וחמישה אחים ואחיות, בהם אח תאום. מקהילת איתמר נמסר: "קהילת איתמר כולה כואבת והמומה על פטירתו הטרגית של עמיחי עטיה ז"ל, בן היישוב ותלמיד ישיבת חיצים. עמיחי היה נער אהוב, ערכי ותוסס, דמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב ומדריך פעיל בסניף".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו המומים וכואבים. עמיחי היה נער צעיר שכל החיים היו לפניו. הוא יצא יחד עם חבריו לערב סליחות ולא שב הביתה. אנחנו מחבקים את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו, את חבריו ואת קהילת איתמר כולה. מועצת שומרון תלווה את המשפחה ואת הקהילה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".