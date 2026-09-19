שווייץ מאשרת: נערכים לעימות עם רוסיה – ויצטרפו לנאט"ו במקרה של מתקפה

המועצה הפדרלית של שווייץ אישרה רשמית את אסטרטגיית מדיניות הביטחון המעודכנת של המדינה לשנת 2026. המסמך, שגובש בעקבות תהליך היוועצות ציבורי ופוליטי נרחב, מציג תמונת מצב של הידרדרות חסרת תקדים בסביבה הביטחונית באירופה, ומניח תשתית לשינוי תפיסתי עמוק במדינה שנחשבת לאורך מאות שנים לסמל הנייטרליות.

האסטרטגיה החדשה קובעת מפורשות כי במקרה שהמדינה תותקף צבאית, חובות הנייטרליות מתבטלות מיידית והיא רשאית לנהל לחימה והגנה משותפת לצד מדינות אירופה וברית נאט"ו. זהו שינוי דרמטי בעמדה ההיסטורית של שווייץ, שנשמרה ניטרלית במשך דורות רבים.

על פי המסמך, מלחמת התוקפנות של רוסיה באוקראינה סימנה תפנית אסטרטגית עולמית. הערכת הממשל השוויצרי היא כי רוסיה רואה בעצמה יריב למערב ופועלת באופן שיטתי לערעור היציבות באירופה, תוך קיומו של סיכון ממשי להתלקחות עימות צבאי ישיר בינה לבין ברית נאט"ו.

הדוח מצביע גם על התעצמות היריבות הגלובלית בין ארצות הברית לסין, נסיגה יחסית של וושינגטון מתפקידה ההיסטורי כערבה הבלעדית לביטחון היבשת, ושחיקה עמוקה של מוסדות המשפט הבינלאומי לטובת מאזני כוחות של גושים צבאיים וכלכליים.

למרות שהאסטרטגיה קובעת כי פלישה צבאית ישירה לשטחה של שווייץ אינה תרחיש סביר בטווח הנראה לעין, המדינה מוגדרת כחשופה לפגיעה רחבה מכלי נשק ארוכי טווח – בהם רחפנים, כטב"מים מתאבדים, טילי שיוט וטילים בליסטיים. כמו כן, המדינה נחשפת ללוחמה היברידית עצימה במרחב ה"אפור" שבין שלום למלחמה, הכוללת מתקפות סייבר, ריגול, חבלה בתשתיות קריטיות ומסעות דיסאינפורמציה.