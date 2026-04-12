יו"ר הפרלמנט האיראני: "ארה"ב לא זכתה באמון המשלחת בסבב הזה"

דרום לבנון אחרי תקיפה ישראלית ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

בעוד סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הכריז על כישלון השיחות בפקיסטן והאשים את איראן בסירוב לקבל את התנאים האמריקניים, הגיעה הבוקר (ראשון) התגובה הרשמית מטהראן – והיא מציגה תמונה שונה לחלוטין של המשא ומתן שקרס.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שהוביל את המשלחת מטעם טהראן לשיחות באסלאמאבאד, מסר כי "לפני המו"מ הדגשתי שיש לנו רצון טוב והכוונות הדרושות, אך בשל הניסיון משתי המלחמות הקודמות – איננו בוטחים בצד השני". קאליבאף התייחס לכישלונות דיפלומטיים קודמים בין המדינות, שהותירו צלקות עמוקות בזיכרון האיראני. לדברי יו"ר הפרלמנט, "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו יוזמות צופות פני עתיד, אך הצד השני בסופו של דבר לא הצליח לזכות באמון המשלחת בסבב הזה". הוא הבהיר כי "ארצות הברית הבינה את ההיגיון והעקרונות שלנו, וכעת הגיע הזמן שהיא תחליט אם היא מסוגלת לזכות באמון שלנו או לא". קאליבאף הציג את המשא ומתן כחלק ממאבק רחב יותר של איראן, כשהוא מציין כי "אנו רואים בדיפלומטיה של כוח שיטה נוספת לצד המאבק הצבאי למימוש זכויות העם האיראני". הוא הוסיף כי איראן "לא תפסיק לרגע לפעול לביסוס הישגי ארבעים ימי ההגנה הלאומית" – התייחסות למערכה הצבאית מול ארה"ב וישראל.

נשיא סין ואיראן ( צילום: שר החוץ האיראני העמוד הרשמי )

בסיום דבריו הודה קאליבאף "לפקיסטן הידידותית והאחווה על סיועה בקידום התהליך", וציין כי הוא "מצדיע לעם הפקיסטני, ומודה לעם האיראני שתמך בילדיו לאורך השיחות". התייחסותו למארחת השיחות משקפת את הניסיון האיראני לשמר קשרים אזוריים גם לאחר כישלון המו"מ.

התגובה האיראנית מגיעה על רקע הודעתו של סגן הנשיא ואנס כי בתום 21 שעות של שיחות, המשלחת האמריקנית חוזרת לוושינגטון ללא הסכם. ואנס הבהיר כי איראן סירבה לקבל את "ההצעה הסופית והטובה ביותר" של ארה"ב, בעיקר בנושא מניעת השגת נשק גרעיני.

טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

הפערים בין הצדדים נותרו תהומיים: איראן התעקשה על סיום מוחלט של הלחימה הישראלית בלבנון כחלק מההסכם, בעוד ארה"ב דרשה פתיחת מצר הורמוז ומחויבות ברורה למניעת נשק גרעיני. על פי דיווחים, גם שחרור כספים איראניים מוקפאים בסך כ-27 מיליארד דולר נותר נושא במחלוקת.

כעת, עם קריסת המשא ומתן, המזרח התיכון עומד בפני חזרה אפשרית ללחימה בעוצמה גבוהה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הזהיר כי ארצות הברית "מוכנה" לחידוש המערכה, בעוד איראן ממשיכה להציג את עצמה כצד שביקש שלום אך לא זכה באמון מהאמריקנים.