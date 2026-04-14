איראן: 270 מיליארד דולר פיצויים על התקיפות

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

בעוד המשלחות האמריקנית והאיראנית מתכוננות לשיחות גורליות בפקיסטן, טהראן מציבה תג מחיר חסר תקדים: 270 מיליארד דולר כפיצוי על הנזקים שנגרמו, לטענתה, בסדרת התקיפות האחרונה של ארצות הברית וישראל. הדרישה, שפורסמה על ידי הדוברת הממשלתית פאטמה מוהג'ראני בראיון לכלי תקשורת רוסיים, מהווה אתגר משמעותי למו"מ המתוכנן ועשויה לסבך את המאמצים להגיע להסכם.

כידוע, הפסקת האש השברירית שהוכרזה לפני ימים ספורים מגיעה על רקע חודשי לחימה עזים שהותירו, לפי הנתונים האיראניים, מעל 3,000 הרוגים ונזקים עצומים לתשתיות. הדרישה הכספית המסיבית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס אמור להוביל את המשלחת האמריקנית לשיחות בבירת פקיסטן. "זו רק הערכה ראשונית" הדוברת הממשלתית האיראנית הבהירה כי סכום ה-270 מיליארד דולר אינו סופי. "זו הערכה גסה וראשונית בלבד, המבוססת על בחינה מוקדמת של ההרס הנרחב ברחבי המדינה", מסרה מוהג'ראני. על פי דבריה, הרשויות באיראן פועלות לפי תוכנית הערכה רב-שלבית שתבחן את מלוא היקף הנזקים. השלב הראשון, כך צוין, מתמקד בנזק פיזי ישיר לתשתיות - מבני ציבור, עסקים ואתרי תעשייה שנפגעו בתקיפות. אולם השלב השני, שצפוי להגדיל את הסכום באופן משמעותי, יבחן אובדן הכנסות עקיף ופגיעה בתוצר הלאומי כתוצאה מהשבתת הפעילות התעשייתית והכלכלית.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב -רשתות )

המחיר האנושי הכבד

מעבר לנזק החומרי, הדוברת האיראנית הדגישה את המחיר האנושי הכבד של התקיפות. לפי הנתונים שפורסמו, מניין ההרוגים עלה על 3,000 בני אדם, ביניהם אזרחים רבים. במיוחד הודגש המקרה הטרגי של תלמידות בית ספר שנהרגו בתקיפה במינאב, אירוע שעורר זעזוע רב באיראן.

דרישת הפיצויים מגיעה בעיתוי שבו איראן ממשיכה להסלים את הטון כלפי ארצות הברית וישראל. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, הזהיר השבוע כי "אסור לאמריקנים לנצל את חלון הנשימה" שנוצר בהפסקת האש. במקביל, משמרות המהפכה מסרו כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו".

שר החוץ ויו"ר הפרלמנט האיראני ( צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185791347 | מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186565419 )

האתגר למו"מ בפקיסטן

הדרישה הכספית המסיבית מציבה אתגר משמעותי בפני השיחות ההיסטוריות שאמורות להתקיים בפקיסטן. בעוד נשיא טראמפ טען השבוע כי "איראן רוצה מאוד להגיע להסכם" וכי "יש כבר נקודות הסכמה מרכזיות", הדרישה לפיצויים בסכום כה עצום עשויה לסבך את המו"מ.

גורמים בירושלים מסמנים ציפיות נמוכות מהשיחות. ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע כי "נשמור על האינטרסים החיוניים של ישראל בכל מצב", תוך שהוא מדגיש כי ישראל ממשיכה לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. על רקע המצור הימי על מצר הורמוז והמתיחות הגוברת, נראה כי הדרך להסכם עדיין ארוכה ומסובכת.