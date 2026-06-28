זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה באיראן פרסמה היום (ראשון) תיעוד רשמי המציג, לדבריה, את מתקפת הטילים הבליסטיים והכטב"מים שבוצעה בשעות הבוקר המוקדמות לעבר יעדים אסטרטגיים של צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי. התיעוד מלווה במסרים מאיימים המכוונים ישירות נגד הנוכחות האמריקנית במזרח התיכון.

על פי הדיווח האיראני, היעדים המרכזיים היו בסיס חיל האוויר האמריקני "עלי אל-סאלם" הממוקם בכווית, וכן מפקדת הצי החמישי של חיל הים האמריקני הפועלת מבחריין. שני המתקנים הללו נחשבים לעורק החיים המרכזי של הפעילות המבצעית והימית האמריקנית במפרץ הפרסי. כרזות תעמולה ואיומים ישירים הסרטון נפתח בהצגת כרזות תעמולה רשמיות של משמרות המהפכה, הנושאות כיתוב באנגלית ובפרסית. הכרזות מכילות איומים ישירים על הממשל האמריקני, לפיהם ההישג היחיד של המלחמה יהיה הגדלת הכנסותיהם של יצרני ארונות קבורה וכיסאות גלגלים עבור החיילים האמריקנים. סגן הנשיא ואנס: איראן הסכימה להזמין את פקחי סבא"א - "התקדמות טובה מאוד" ישראל גרוס | 22.06.26 מיד לאחר מכן, מציג התיעוד את הפעילות המבצעית בשטח. נראים שיגורים ליליים מסיביים של טילים בליסטיים קצרי טווח ומדויקים מסוג "פאתח-110". הטילים נראים כשהם פורצים מתוך משגרי קרקע, מותירים שובלי אש ועשן כבדים בשמי הלילה, ונעים במהירות עצומה לעבר מטרותיהם.

- צילום: הסרטון שפרסמה איראן צילום: צילום: הסרטון שפרסמה איראן 10 10 0:00 / 1:06

טילי פאתח-110 ופיצוצים בשמיים

בחלקו האחרון של הסרטון נראים הבזקי אור ופיצוצים בשמיים, ככל הנראה של הטילים או של מערכות יירוט. ברקע נשמעים קולותיהם של פעילים הזועקים קריאות "אללה אכבר" עם כל שיגור ופגיעה.

טיל ה"פאתח-110" שנראה בסרטון הוא טיל בליסטי קרקע-קרקע מונחה בדיוק גבוה, הנמצא בשימוש נרחב על ידי איראן וארגוני הפרוקסי שלה באזור. הוא נחשב לאחד הכלים המרכזיים בארסנל של משמרות המהפכה ליצירת הרתעה מול בסיסים מערביים.

עליית מדרגה משמעותית

התקיפה הנוכחית מהווה עליית מדרגה משמעותית בעימות האזורי. כפי שדיווחנו קודם לכן, צבא ארה"ב ביצע תקיפות נגד יעדים איראניים בתגובה למתקפה איראנית על מכלית נפט. בתגובה, שיגרה איראן טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקאיים בבחריין ובכווית.

על פי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), התקיפות האמריקאיות בוצעו לאחר שאיראן תקפה את המכלית M/T Kiku בשעות הבוקר המוקדמות במצר הורמוז. "איראן קיבלה הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש אך בחרה שלא לעשות זאת", נכתב בהודעה הרשמית של צבא ארה"ב.

בעוד התיעוד האיראני נועד להציג עוצמה צבאית ודיוק מבצעי, במערכת הביטחון הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ומנסים לאמוד את היקף הנזק והנפגעים בפועל כתוצאה מהמטח.