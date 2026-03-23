בבלי
עד 19:44

מתכוננים לגרוע מכל: תורי ענק נצפו בתחנות הדלק בטהרן - שעות לאולטימטום של טראמפ

אזרחי איראן החלו להתכונן לדד-ליין של טראמפ, מחשש לקריסה מוחלטת במערכת החשמל של המדינה | לפי עדויות תושבי הבירה, תורי ענק נצפו בתחנות הדלק ברחבי טהרן (חדשות) 

תחנת דלק מושבתת באיראן במלחמת עם כלביא (צילום: לפי סעיף 27א)

תורים ארוכים של כלי רכב נרשמו היום (שני) בתחנות הדלק ברחבי טהרן, כאשר תושבים חרדים ממהרים להצטייד בדלק לקראת פקיעת האולטימטום שהציב הממשל האמריקני.

לנוכח העומסים הכבדים, הרשויות ב הטילו מגבלה של 20 ליטר בנזין בלבד לכל מכונית. תושב הבירה ששוחח עם רשת CNN תיאר מצב שבו המגבלה הממשלתית מקשה על התנועה בעיר ויוצרת לחץ רב בקרב הציבור.

הבהלה ברחובות איראן מגיעה על רקע דרישתו של נשיא ארצות הברית, , כי טהרן תפתח מחדש את נתיב השיט במצר הורמוז עד ליום שני בשעה 19:44 לפי שעון מזרח ארצות הברית. בוושינגטון הבהירו כי אי היענות לדרישה תוביל לתקיפות צבאיות ממוקדות נגד תחנות הכוח הפזורות במדינה.

בטהרן הגיבו באיומים על המהלך האמריקני וציינו כי המדינה ערוכה לפעולת תגמול. בהודעה שיצאה מטעם משמרות המהפכה האסלאמיים נאמר כי הצבא האיראני יגיב באותה צורה לכל מתקפה כזו. במקביל למתיחות הצבאית, מסר מקור איראני כי הממשל בטהרן ממשיך לקדם צעדים להפקת רווחים כלכליים מהשליטה במצר הורמוז.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

