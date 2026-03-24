חזית טכנולוגיה: ארה"ב מקימה יחידת עילית למאבק באיומי בינה מלאכותית 

מחלקת המדינה האמריקאית השיקה רשמית גוף חדש ורב-עוצמה שנועד להגן על הביטחון הלאומי מפני שימוש זדוני בטכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית | הלשכה החדשה תתמקד בסיכול מתקפות סייבר ואיומים במרחב החלל המגיעים מיריבות כמו איראן, רוסיה וסין (חדשות בעולם)

בעולם שבו שדה הקרב המודרני עובר מהיבשה אל מרחבי הקוד והלוויינים, מזכיר המדינה מרקו רוביו הכריז על הקמת "המחלקה לאיומים מתהווים". מדובר בשינוי מבני משמעותי שנועד להתמודד לא רק עם הסיכונים של היום, אלא עם האתגרים הטכנולוגיים שיעצבו את העשורים הבאים, כולל מחשוב קוונטי וטכנולוגיות משבשות.

הצורך ביחידה כזו הפך דחוף במיוחד לאור העלייה בפעילות עוינת במרחב הדיגיטלי. גורמים רשמיים מצביעים על זינוק בפעילות של האקרים המזוהים עם , במיוחד מאז סוף פברואר, אז החלו פעולות צבאיות של ארה"ב וישראל נגד המדינה. אחד המקרים המדאיגים שנמצאים כעת תחת חקירה הוא הפריצה לחברת הטכנולוגיה הרפואית האמריקאית "Stryker", המיוחסת לקבוצות פרו-איראניות.

הלשכה החדשה, בראשות הבכירה אני וו , תפעל באמצעות חמש מחלקות מתמחות:

משרד הסייבר. משרד אבטחת תשתיות קריטיות. משרד טכנולוגיות משבשות. משרד לביטחון החלל. משרד להערכת איומים.

במקביל להקמת היחידה, הבית הלבן פרסם "מפת דרכים" לאומית לבינה מלאכותית. המסגרת החדשה קוראת לקונגרס לחוקק חוקים שיהיו "בעלי נטל מינימלי" על התעשייה, במטרה לעודד חדשנות אמריקאית תוך שמירה על עליונות טכנולוגית מול סין, רוסיה וצפון קוריאה, המנסות לנצל את הבינה המלאכותית כנשק נגד האינטרסים של המערב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

