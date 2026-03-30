ארצות הברית מגבירה את נוכחותה הצבאית באזור בצורה משמעותית: על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', מאות לוחמי כוחות מבצעים מיוחדים של צבא ארה"ב הגיעו למזרח התיכון בימים האחרונים.

מדובר בכוחות עילית הכוללים את יחידת ה"ריינג'רס" המיוחדת של צבא היבשה האמריקני ואת לוחמי "אריות הים" (SEALs) של הצי. הפריסה מצטרפת לאלפי חיילים נוספים שהגיעו לאזור במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי".

על פי הדיווח, הכוחות המיוחדים עשויים להיפרס במספר תרחישים אפשריים. האפשרות הראשונה היא סיוע באבטחת מצר הורמוז - צוואר הבקבוק הימי האסטרטגי שאיראן סגרה בפועל בימים האחרונים. כידוע, דרך המצר עוברת חלק ניכר מאספקת הנפט העולמית, וסגירתו פוגעת קשות בכלכלה הגלובלית.

תרחיש שני שעולה בדיווח הוא פעולה למען השתלטות על אי הנפט חארג - אי אסטרטגי בשליטה איראנית המשמש כמרכז ייצוא נפט מרכזי. אפשרות זו עולה בקנה אחד עם דברי הנשיא טראמפ השבוע, כאשר הבהיר כי "השתלטות על הנפט האיראני היא בהחלט אופציה".

האפשרות השלישית והרגישה ביותר היא שימוש בכוחות המיוחדים למשימה שתכוון נגד האורניום המועשר ברמה גבוהה באתר הגרעין באיספהאן. יצוין כי רק לפני ימים אישרה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי כור המים הכבדים בחונדב ספג נזק קשה בתקיפות ואינו פעיל עוד.

הגעת כוחות המבצעים המיוחדים מצטרפת לפריסה אמריקאית נרחבת באזור. כפי שדווח מוקדם יותר השבוע, כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע בסוף השבוע למזרח התיכון. בנוסף, הפנטגון מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים בשטח איראן, אם כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם אישר את התוכניות המבצעיות.

גורמים בכירים בפנטגון מסרו כי המבצעים הפוטנציאליים עשויים לכלול פשיטות משולבות של כוחות מיוחדים וכוחות חיל רגלים קונבנציונליים. כל פעולה כזו לא תהיה בקנה מידה של פלישה מלאה, אך תחשוף את אנשי הצבא האמריקאי למגוון איומים - כולל רחפנים וטילים איראניים, אש קרקעית וחומרי נפץ מאולתרים.