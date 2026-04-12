בבלי
תקרית ימית

הבוקר: ניסיון ההתגרות האיראני מול כלי השיט של ארה"ב

בצל קריסת השיחות והמבוי הסתום במישור הדיפלומטי, תיעוד חדש חושף תקרית ימית מתוחה בין כוחות איראניים לכלי שיט אמריקניים | סירה מהירה של משמרות המהפכה ניסתה לאתגר את הצי האמריקני במהלך מסוכן, שהסתיים בנסיגה איראנית ברגע האחרון (חדשות בעולם)

איראין מול ארה"ב במצרי הומורז (צילום: רשתות חברתיות)

תקרית שהתרחשה היום (ראשון) במצר הורמוז, על רקע קריסת המשא ומתן בין ארה"ב ו, ממחישה את הנפיצות הגבוהה באזור בתקופה של חוסר ודאות מדיני.

סירת תקיפה מהירה איראנית פתחה בתימרון פרובוקטיבי מול ספינות מלחמה של ארצות הברית. התיעוד מראה כיצד הכלי האיראני התקרב באופן מאיים לעבר כלי השיט האמריקניים, במהלך שנועד לבחון את תגובת הכוחות בשטח.

למרות הניסיון האיראני לייצר מצג של עוצמה והרתעה, המפגש הסתיים ללא נפגעים לאחר שהצד האיראני "מצמץ ראשון". על פי הדיווחים מהשטח, הסירה האיראנית נסוגה ושינתה את מסלולה ברגע האחרון מול נוכחותו המסיבית של הצי האמריקני.

גורמים ביטחוניים מציינים כי פרובוקציות מסוג זה אינן נדירות ב, אך התזמון הנוכחי על רקע הדיווחים שהוספת על קריסת השיחות מעניק לאירוע משמעות רחבה יותר. במערכת הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מחשש שחיכוך מקומי בים עלול להוביל להסלמה רחבה יותר בין וושינגטון לטהרן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

