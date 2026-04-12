הבוקר: ניסיון ההתגרות האיראני מול כלי השיט של ארה"ב

תקרית שהתרחשה היום (ראשון) במצר הורמוז, על רקע קריסת המשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, ממחישה את הנפיצות הגבוהה באזור בתקופה של חוסר ודאות מדיני.

סירת תקיפה מהירה איראנית פתחה בתימרון פרובוקטיבי מול ספינות מלחמה של ארצות הברית. התיעוד מראה כיצד הכלי האיראני התקרב באופן מאיים לעבר כלי השיט האמריקניים, במהלך שנועד לבחון את תגובת הכוחות בשטח.

למרות הניסיון האיראני לייצר מצג של עוצמה והרתעה, המפגש הסתיים ללא נפגעים לאחר שהצד האיראני "מצמץ ראשון". על פי הדיווחים מהשטח, הסירה האיראנית נסוגה ושינתה את מסלולה ברגע האחרון מול נוכחותו המסיבית של הצי האמריקני.

גורמים ביטחוניים מציינים כי פרובוקציות מסוג זה אינן נדירות במצר הורמוז, אך התזמון הנוכחי על רקע הדיווחים שהוספת על קריסת השיחות מעניק לאירוע משמעות רחבה יותר. במערכת הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מחשש שחיכוך מקומי בים עלול להוביל להסלמה רחבה יותר בין וושינגטון לטהרן.