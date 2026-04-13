על רקע המצור הימי האמריקני שנכנס לתוקף לפני שעה קלה (שני) במצרי הורמוז, מתגברים המאמצים הדיפלומטיים להביא לפתרון המשבר בין ארצות הברית לאיראן. ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף ושר החוץ הקטארי העבירו מסר ברור לשר החוץ האיראני בנוגע לסגירת נתיבי השיט האסטרטגיים.

"כל הצדדים צריכים להגיב למאמצי התיווך הנוכחיים שמטרתן להביא לסיום המלחמה עם איראן", נמסר בהודעה רשמית. "יש לפתוח את נתיבי השיט ואין להשתמש בהם כקלף מיקוח", הבהירו הגורמים הבכירים לאיראנים.

על פי הנמסר, הסוגיה של מצר הורמוז הייתה אחת המחלוקות המרכזיות שגרמו לכישלון השיחות בפקיסטן. ארצות הברית דרשה מאיראן לפתוח מחדש את נתיב השיט כתנאי להסכם, בעוד איראן התעקשה לקשור את הנושא לדרישות נוספות, כולל סיום המלחמה הישראלית בלבנון ושחרור כספים מוקפאים.

שר ההגנה הפקיסטני חואאג'ה אסיף הביע אופטימיות זהירה והצהיר כי "עדיין קיימת אפשרות לחידוש השיחות בין אמריקה לאיראן". לדבריו, "סבב שיחות חדש בין איראן לארצות הברית יתחיל בקרוב. אנחנו מרוצים אחרי השיחות, ולא נרשמו התפתחויות שליליות".

במקביל למאמצים הדיפלומטיים, כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) החלו במבצע מורכב לפירוק שדות המוקשים שהותירו אחריהם משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז. משחתות טילים אמריקאיות חוצות את הנתיב הקריטי במטרה להכשיר מסלול שיט בטוח.

המצור הימי שהכריז הנשיא טראמפ נועד לפגוע ישירות ביכולת של איראן לייצא נפט וגז, שהם מקור ההכנסה המרכזי של הכלכלה האיראנית. על פי הערכות, כ־15% מהתוצר המקומי הגולמי של איראן תלוי ביצוא אנרגיה, ולכן חסימת המרחב הימי צפויה לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי יש להיות דרוכים וערוכים לכל התפתחות, והזהיר שהפסקת האש "יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד".