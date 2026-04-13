לקראת מלחמת עולם? סין במסר מאיים לארה"ב: "אל תתערבו"

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

משרד ההגנה האיראני הוציא היום (שני) אזהרה חריפה בעקבות המצור הימי האמריקני שהחל במצר הורמוז. בהודעה רשמית הבהיר המשרד כי "כל ניסיון של מעצמה זרה להתערב במצב במצר הורמוז רק יחריף את המשבר בשוק האנרגיה העולמי".

ההודעה האיראנית מגיעה שעות ספורות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז באופן רשמי על תחילת המצור הימי במצרים האסטרטגיים. לדברי טראמפ, כוחות הצבא האמריקני השמידו כמעט כליל את יכולותיו הימיות של המשטר בטהרן, והוא הזהיר את הספינות שנותרו לבל יתקרבו לאזור. לפי ההודעה של משרד ההגנה האיראני, "איראן, השולטת שליטה מלאה במצר הורמוז, לא תאפשר התערבות או פגיעה מצד כוחות צבאיים אמריקאיים וזרים. טראמפ, כפי שנכשל בצעדים אחרים שלו, ייכשל גם בניסיון להתערב צבאית במצב במצר הורמוז ובנתיבי השיט של ים עומאן, ויביא בכך לכישלון נוסף לארצות הברית ולעולם".

מימין מצר הורמוז בתמונת לווין, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

עוד נכתב כי "דרישות היתר של טראמפ ושיתוף הפעולה שלו עם נתניהו והמשטר הציוני דוחפים את ארה"ב עמוק יותר לביצה של הסתבכות וכישלונות נוספים".

משרד ההגנה סיכם כי "איראן אינה מהססת להגן על עצמה, ותספק תגובה נחרצת ומכאיבה לכל תוקפן, כולל המשטר הציוני ארה"ב, במצר הורמוז ובאזורים נוספים".

במקביל, לפי דיווחים שונים שר ההגנה הסיני האדמירל דונג ז'ון שלח מסר לממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולצי האמריקאי: "ספינותינו נעות בתוך ומחוץ למצר הורמוז ויש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן שאנחנו נכבד. אנחנו מצפים שאחרים לא יתערבו בעניינינו, כשאיראן שולטת במצר והוא פתוח עבורנו".

כידוע, דרך מצר הורמוז עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, ולכן כל שיבוש בנתיב השיט האסטרטגי משפיע באופן ישיר על שוק האנרגיה הגלובלי. לפי הערכות, המצור נועד לעצור את הזרימה של עד 2 מיליון חביות נפט איראניות ביום לשווקים העולמיים, מה שמהווה פגיעה כלכלית קשה במקורות ההכנסה המרכזיים של המשטר.