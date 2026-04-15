ישראל מעוניינת בכיבוש מלא של לבנון? הטענות וההגנה

העיתונאי האנטי-ישראלי מריו נאוופל פרסם פוסט נגד ישראל, בו נטען כי ישראל מעוניינת אך ורק לכבוש יותר ויותר שטחים בלבנון.

עיתונאי מוסלמי לשעבר התייצב ברשת איקס להגן על ישראל. וכך כתב נאוופל:

"תנאי ישראל עבור לבנון הודלפו והם מסתכמים בתוכנית חלוקה. מקורות דיפלומטיים אמרו לאל-מודן כי ישראל רוצה שלבנון תחולק לשלושה אזורים:

אזור 1: רצועת חיץ של 8 קילומטרים בדרום. קבועה. ללא חזרה עבור אזרחים עקורים.

אזור 2: כל מה שדרומית לנהר הליטני הופך לאזור פעולות צבאיות שבו ישראל מפרקת את תשתיות חיזבאללה ומפרקת אותו מנשקו לחלוטין. כוחות ישראליים עוזבים רק כאשר הם מחליטים שהם סיימו.

אזור 3: צפונית לליטני וכל שאר לבנון. צבא לבנון חייב לפרק מנשק ולפרק את חיזבאללה בעצמו באופן מלא. ישראל לא תיסוג משום מקום עד שביירות תוכיח שהיא סיימה.

במילים אחרות, ישראל כובשת את הדרום ללא הגבלת זמן, שולטת במרכז עד שתהיה מרוצה, ומחזיקה את הצפון כבן ערובה לתנאים שצבא לבנון כמעט בוודאות אינו יכול לעמוד בהם.

חיזבאללה מוטמע בחברה הלבנונית מזה 40 שנה. הדרישה מצבא לבנון לפרק אותו היא כמו הדרישה ממישהו לבצע ניתוח בעצמו.

היום רוביו מארח את שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון לפגישה הישירה ביותר בדרג גבוה בין שתי המדינות מאז 1993. התנאים הללו הם מה שישראל נכנסת איתו.

ניסוח מחלקת המדינה: "ישראל נמצאת במלחמה עם חיזבאללה, לא עם לבנון".

התוכנית הישראלית: לכבוש שליש מלבנון עד שכל נשק אחרון של חיזבאללה ייספר. שתי ההצהרות הללו אינן יכולות להתקיים יחד", עד כאן דברי העיתונאי המתנגד לישראל.

דן בורמאווי, עיתונאי וסופר שנולד בירדן, התגורר בלבנון יותר מ-15 שנה ועזב את האיסלאם, התייצב כדי להגן על ישראל:

"חייתי בלבנון במשך 15 שנים", כתב בורמאווי, "במהלך אותה תקופה ביקרתי בדרום לבנון יותר פעמים ממה שאני יכול לזכור.

הפעמים הראשונות שנסעתי לגבול הישראלי-לבנוני, הייתה שם רק גדר.

יכולת לראות את החוות היפות בצד הישראלי. לפעמים היית שם לב לאנשים עוסקים בעבודתם, ומדי פעם שיירת גבול ישראלית עוברת בין הגדר הכפולה.

בצד הלבנוני, ראיתי את הכפרים השיעיים, אנשים שקועים בתרבות של אלימות קדושה.

דגלים בכל מקום. תמונות של חמינאי, חסן נסראללה, ולוחמי חיזבאללה. סיסמאות על מבנים שהפכו את הכל לכבד ומכוער.

כמה שנים אחר כך, ישראל חיזקה את הגדר. היו הטרדות של חיילים, ונדרשה אבטחה נוספת. עדיין, יכולת להציץ לצד השני, הניגוד נשאר", הוא מתאר.

"כמה שנים אחר כך, עצבתי כשנסעתי למקום הרגיל ומצאתי חומה ענקית. כל מה שהצלחתי לראות היה הכיעור של צדנו.

ישראל מעולם לא יזמה תוקפנות נגדנו. היא נאלצה לבנות מחסומים, גדרות וחומות, וכשצריך, להיכנס ולטפל באלה שמכירים רק מוות.

מריו ממסגר את הפוסט שלו כאילו ישראל רוצה לכבוש ולשלוט בלבנון, כשלמעשה ישראל עושה את מה שהממשלה הלבנונית חסרת עמוד השדרה נכשלה בו במשך עשרות שנים.

ישראל רוצה לחיות בשלום עם שכנותיה. זה השכנים, המונעים ממנדט א-לוהי למחוק את ישראל, שממשיכים להוציא ממנה את התגובה הגרועה ביותר."