הנשיא טראמפ הודיע הערב (ראשון) על תקיפת ספינה איראנית שלא נענתה לקריאות לעצור, על ידי הצי האמריקני.

הנשיא טראמפ הודיע כי "היום, ספינת מטען בעלת דגל איראני בשם TOUSKA, באורך של כמעט 900 רגל ושוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב", תיאר טראמפ.

לדבריו, "משחתת הטילים המונחים של הצי האמריקני USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור."

​האירוע הסלים כאשר "הצוות האיראני סירב להקשיב, ולכן ספינת הצי שלנו עצרה אותם מיד במסלולם על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים."

בעקבות הפעולה המבצעית, "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט" והם פועלים לאבטחת המקום.

​הספינה המעורבת מוכרת לרשויות האכיפה בארצות הברית, שכן "ה-TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקני בגלל ההיסטוריה הקודמת שלהם של פעילות בלתי חוקית." הנשיא סיכם את הדיווח וציין כי "יש לנו משמורת מלאה על הספינה, ואנחנו בודקים מה יש על הסיפון."

מדובר בהסלמה משמעותית המתרחשת בין ארה"ב לאיראן, ערב קיום השיחות באיסלאמבד.

איראן הבהירה כי לא תשלח משלחת לפקיסטן כל עוד המצור על נמלי איראן נותר על כנו.

כעת נראה כי ארה"ב הוכיחה נכונות ליישם בפועל את הוראת המצור של המפקד העליון דונלד טראמפ, אירוע שכאמור הסתיים בתקיפה צבאית.

לא ברור בשלב זה אם ישנם נפגעים על סיפון מכלית הנפט האיראנית.