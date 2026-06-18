האם טראמפ חשף בטעות למה הוא התהפך? האמירה התמוהה של הנשיא 

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודה פומבית לנשיא סין שי ג'ינפינג ולנשיא רוסיה ולדימיר פוטין על כך ששמרו על "עמדה נייטרלית" במהלך המלחמה עם איראן.

הדברים התמוהים נאמרו במהלך מסיבת עיתונאים בוועידת מדינות ה-G7 שנערכה באוויאן-לה-בן שבצרפת, בעקבות השגת הסכם הפסקת אש בעימות הצבאי. לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ הבהיר כי שני המנהיגים לא סיכלו את המאמצים האמריקניים לבלום את שאיפותיה הגרעיניות של טהראן.

במהלך מסיבת העיתונאים הביע טראמפ את הערכתו על כך ששתי המעצמות בחרו שלא להתערב צבאית לטובת איראן. "אני רק רוצה להודות להם כי הם הפכו את זה להרבה יותר טוב", אמר הנשיא האמריקני לכתבים באוויאן-לה-בן. הוא הוסיף בהמשך דבריו כי "אני רוצה להודות לסין, הנשיא שי. הייתי איתו, והוא נשאר נייטרלי, נייטרלי לחלוטין, ואני מעריך את זה. ואני רוצה להודות לוולדימיר פוטין, הוא היה מאוד נייטרלי. הם היו יכולים להפוך את זה להרבה יותר קשה עבורנו".

דברי השבח הללו עמדו בניגוד בולט להצהרותיו של טראמפ כלפי בעלות הברית המסורתיות של וושינגטון, מאירופה ועד יפן. הנשיא מתח ביקורת נוקבת על מדינות אלו, בטענה כי הן נמנעו מלסייע למבצע הצבאי האמריקני או למאמצים המאוחרים יותר לאבטח את מצר הורמוז, נתיב השייט המרכזי שנחסם במהלך הלחימה. טראמפ טען כי שי ג'ינפינג סייע למנוע הסלמה חמורה יותר ונמנע מאספקת מערכות לחימה מתקדמות או טילי כתף נגד מטוסים לצבא איראן.

הנשיא הדגים את עמדת בייג'ינג ואמר כי "הם היו יכולים לשלוח ספינת נפט עם שש משחרות לצידה, מכל צד. הם לא עשו את זה. הנשיא שי עזר לי. הוא ניסה לעזור, ואני חושב שהוא כנראה עזר להביא לפתרון של זה".

הצהרות אלו נאמרו על אף שמוסקבה ובייג'ינג שומרות על קשרים הדוקים עם טהראן, ועל אף הערכות מודיעין אמריקניות לפיהן חברות סיניות סיפקו לאיראן ציוד בעל שימוש צבאי פוטנציאלי ובתי זיקוק סיניים רכשו נפט איראני בניגוד לסנקציות.

בתגובה לדברים מסר דובר שגרירות סין בוושינגטון כי עמדתה של מדינתו הייתה עקבית מאז ומתמיד, וכי הממשל בבייג'ינג "פועל ללא לאות לסיום הלחימה ולשלום". שגרירות רוסיה בוושינגטון לא הגיבה באופן מיידי לפניות הכתבים לקבלת תגובה על דבריו של הנשיא האמריקני. במקביל, מוסקבה הזהירה בעבר כי העימות הצבאי באזור המזרח התיכון עלול להוביל למרוץ חימוש גרעיני נרחב.

פרשנים מעריכים כי התהפכותו של טראמפ נובעת ככל הנראה מלחץ שהפעילו שתי המדינות נגד ארצות הברית, וכי התבטאותו של טראמפ אינה אלא אמירה פרוידיאנית שחשפה טפח ממה שהתרחש מאחורי הקלעים.