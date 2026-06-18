מתקפה חריגה ונחרצת נרשמת בתוך המפלגה הרפובליקנית נגד מדיניות החוץ של הנשיא דונלד טראמפ, לאחר שחתם על ההסכם מול איראן.

הסנאטור הרפובליקני הבכיר ביל קאסידי יצא בביקורת פומבית נוקבת נגד ההסכם שנחתם מול המשטר באיראן, והזהיר מפני ההשלכות האסטרטגיות ארוכות הטווח של הצעד הנוכחי על ביטחונה של ארצות הברית.

חבר הסנאט פתח את דבריו בהתייחסות ישירה למורשת המדינית של מפלגתו והביע דאגה עמוקה מהוויתורים לטהראן, כאשר הוא קובע בהקשר זה כי "רייגן מתהפך בקברו. השאיפות הגרעיניות של איראן לא נבלמו, והם למדו שאיום על מיצרי הורמוז עובד וללא ספק ימנפו זאת בעתיד. כעת, איראן זוכה לבנות תשתית חדשה לחלוטין תחת העסקה הזו".

בהמשך דבריו הציג הסנאטור קאסידי השוואה מדאיגה בין המצב הביטחוני והכלכלי ששרר לפני פרוץ המערכה לבין המציאות הנוכחית שנוצרה בעקבות חתימת העסקה.

המחוקק הרפובליקני קשר באופן ישיר בין ההבנות המסתמנות לבין אובדן חיי אדם של לוחמים אמריקנים וההתייקרות הכלכלית שחוותה המדינה.

קאסידי הדגיש את חומרת המצב וחתם את דבריו בקביעה הנוקבת כי "לפני המלחמה, המיצרים היו פתוחים, איראן נמחצה על ידי סנקציות, ו-13 אנשי שירות עדיין היו בחיים. כעת, 13 אמריקאים מתים, משפחות שילמו מיליארדים במשאבות הדלק, הסנקציות יוסרו, וההפצצות פסקו. זהו כשל מדיניות החוץ הגרוע ביותר מזה עשורים", חתם הסנאטור את דבריו.

מנגד, קול אחר שהיה באופן גורף בעד ישראל והתנגד לכל עסקת פשרה עם איראן, זה של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, נדם לפתע.

אמש, פרסם הסנאטור פוסט בו הביע תמיכה במהלך של טראמפ, תוך שהוא מביע תקווה כי הדבר יביא להרחבת הסכמי אברהם.

"דעתי שחתימת ההסכם תהיה מועילה לארצות הברית, במידה שהמצר של הורמוז יתחיל להיפתח, והעוינות עם איראן תיפסק.

האם או לא ארצות הברית תוכל להגיע להסכם מקובל וניתן לאימות עם איראן בנוגע לתוכנית הגרעין שלה ולנושאים אחרים – עדיין לא נקבע, אבל אני רואה מעט חסרונות בניסיון.

היציבות הכלכלית שמגיעה מפתיחת המצר והפסקת העוינות יכולה ליצור מסלול לשלום הרבה מעבר לסכסוך האיראני.

הרחבת הסכמי אברהם והנורמליזציה של היחסים בין ערב הסעודית וישראל היא המטרה הסופית של הנשיא טראמפ ושלי. אני חושב שזה מושג בצורה הטובה ביותר על ידי יצירת יציבות כלכלית לארצות הברית, לאזור ולעולם, כמו גם הפסקת העוינות. חתימת ההסכם היא צעד חיוני כדי להפוך את זה למציאות ולכן זה שווה את זה."