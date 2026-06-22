אירוע ביטחוני חמור במונטריאול שבקנדה: אלמוני פתח באש חיה בלב אזור יהודי הומה אדם וככל הנראה נמלט מהזירה. כך לפי דיווחים ראשונים.

משטרת מונטריאול הכריזה על כוננות גבוהה והוציאה התרעה נדירה ומיידית לציבור מפני "איום מיידי", תוך שהיא מורה לתושבים הרבים באזור להסתגר בבתיהם, לנעול את הדלתות ולהתרחק מחלונות באופן מיידי. כוחות ביטחון גדולים, בליווי יחידות מיוחדות, זרמו לזירה ומנהלים מצוד נרחב אחר היורה, שמוגדר כעת כ"חמוש ומסוכן" ומסתובב חופשי ברחובות.

האירוע הדרמטי מתרחש בלב רובע קוט-דה-נז', אזור המוכר היטב כמרכז שוקק חיים של הקהילה היהודית במונטריאול. השכונה המדוברת מאכלסת בתוכה עשרות מוסדות קהילתיים, ישיבות, מסעדות כשרות, וסופרמרקט כשר מרכזי המשמש את אלפי המשפחות היהודיות והחרדיות המתגוררות במקום.

במרחק של בלוקים ספורים בלבד מזירת הירי פועלים שני מרכזים גדולים ומרכזיים של חסידות חב"ד, המשמשים כעוגן קהילתי יומיומי. נוכח המצב, החשש בקרב התושבים היהודים ברובע גבוה במיוחד, וההנחיות להסתגרות בבתים התקבלו בדאגה עמוקה במוסדות החינוך והדת, החוששים מכל פגיעה בריכוז היהודי.

על פי המידע הראשוני, חילופי האש החלו באזור מלון הילטון המקומי או בסמוך אליו. קליעים שנורו במהלך התקרית פגעו במבנה מגורים ומסחר השוכן מעבר לכביש, וגרמו לבהלה המונית בקרב עוברי האורח.

הרשויות בקנדה שומרות בשלב זה על איפול יחסי וממעטות למסור פרטים רשמיים על נסיבות הירי או על זהות החשוד, אולם דיווחים ראשוניים מהשטח, שטרם קיבלו אישור רשמי מדוברות המשטרה, מצביעים על כך שהשוטר הראשון שהגיע לזירה על מנת לחתור למגע ולנטרל את האיום, נורה ונפגע מאש החשוד.

בעקבות המצוד הקדחתני והרצון לבודד את הזירה ולמנוע את בריחת החשוד, הטילה המשטרה סגר הרמטי על צירי תנועה מרכזיים במונטריאול. כבישים רבים נחסמו לחלוטין באזור. המשטרה שבה ופונה לציבור להתרחק לחלוטין מהאזור, ומדגישה כי כל עוד החשוד מסתובב חופשי כשהוא חמוש, נשקפת סכנת חיים ממשית לכל מי שישהה ברחובות. כוחות משטרה גלויים וסמויים ממשיכים לסרוק מבנה אחר מבנה בניסיון לשים את ידם על היורה.