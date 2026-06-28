כמו בברית המועצות: בית כנסת מאולתר קיבל קנס על התפילות

רב חרדי מקליפורניה טוען כי עיריית אירוויין הטילה עליו קנסות בסכום של כ-5,000 דולר בעקבות קיום תפילות ומפגשי תורה בביתו הפרטי, וכעת הוא שוקל צעדים משפטיים בטענה לפגיעה בחופש הדת. כך פורסם ברשת 'פוקס ניוז'.

על פי הדיווח, עורך דינו של הרב רפי דאדון טוען כי מדובר בהתכנסויות פרטיות המתקיימות בהזמנה בלבד, הכוללות תפילות, לימוד תורה וסעודות שבת וחג, וכי הן חלק מרכזי מאורח חייו הדתי. עם זאת, בעירייה החלו לאכוף נגדו קנסות החל מאוגוסט 2025.

במכתב התראה שנשלח לעירייה על ידי ארגון First Liberty Institute, נטען כי הנימוקים לאכיפה השתנו מספר פעמים. בתחילה נטען כי מדובר ב“פעילות כנסייתית” ללא היתר שימוש מיוחד, ובהמשך שונתה העילה ל“שימוש נלווה” או פעילות מסחרית, ואף נטען כי הבית משמש כ“מקום תפילה” בניגוד לייעוד המגורים.

לדברי הארגון המשפטי, “השינויים החוזרים באופן שבו העירייה מתארת את פעילותו של הרב מעלים חשש רציני כי האכיפה אינה עניינית אלא מכוונת נגד פעילות דתית מוגנת”. עוד נטען כי ייתכן שהעירייה מפרה את חוק חופש הדת הפדרלי ואת חוקי הדיור ההוגן.

עורך הדין ריאן גרדנר מסר כי “זה מטריד שעיריית אירוויין בחרה להטיל קנסות על קבוצה קטנה של תושבים יהודים שמתכנסים לתפילה וללימוד”, והוסיף כי “לרב דאדון יש זכות חוקתית לקיים פעילות דתית בביתו ללא התערבות ממשלתית”.

עורכי הדין אף ציינו כי המקרה מזכיר פרשה דומה באוהיו, שבה נטען כי עירייה ניסתה להגביל התכנסויות תפילה בבית פרטי, ואף דרשה הוצאת היתר מיוחד שהופך את המקום ל"בית תפילה מסחרי".