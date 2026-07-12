לינדזי גראהם באחד מביקוריו בישראל ( צילום: Flash90 )

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שנחשב לאחד ממקורביו הבכירים ביותר של הנשיא דונלד טראמפ ולידיד הגדול ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, כך הודיעה הבוקר (ראשון) לשכתו ברשת X.

"בערב שבת 11 ביולי הסנאטור לינדזי גרהאם הלך לעולמו ממחלה מהירה ופתאומית", נכתב בהודעה, "משפחתו מעריכה את התפילות ומבקשת פרטיות בתקופה הקשה הזו". גראהם, שייצג את מדינת דרום קרוליינה בסנאט האמריקני במשך עשרות שנים, היה דמות מרכזית בעיצוב המדיניות האמריקנית כלפי המזרח התיכון ונחשב לקול מוביל בקרב הרפובליקנים בסוגיות ביטחוניות. במהלך השנים האחרונות התבטא פעמים רבות בתמיכה נחרצת בישראל ובמדיניות הנשיא טראמפ כלפי איראן. "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 אוחזים ידיים: טראמפ נחת באנקרה והתקבל על ידי ארדואן | תיעוד ישראל גראדווהל | 07.07.26 מקורב לטראמפ ותומך נאמן בישראל הסנאטור גראהם נודע כאחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא טראמפ בקונגרס, ושימש כיועץ בלתי רשמי בסוגיות ביטחוניות ומדיניות חוץ. רק לפני מספר ימים התייחס גראהם לשיחה ארוכה שקיים עם הנשיא, בה דנו במשך שעות במדיניות כלפי איראן והמזרח התיכון. במהלך השבועות האחרונים היה גראהם מעורב באופן אינטנסיבי בניסיונות לעצב את המדיניות האמריקנית כלפי איראן. הוא קרא שוב ושוב לנשיא טראמפ לנקוט עמדה נחרצת מול טהראן, והדגיש כי מניעת השגת נשק גרעיני איראני היא יעד עליון המצדיק אפילו מחירים פוליטיים כבדים.

גראהם עם הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך הטוויטר של גראהם )

תמיכה עקבית בישראל ובהסכמי אברהם

גראהם היה ידוע כתומך נלהב של ישראל ושל הרחבת הסכמי אברהם. בפוסט שפרסם לפני מספר שבועות, הדגיש גראהם כי רצונו של הנשיא טראמפ להרחיב את הסכמי אברהם הוא מטרה עליונה שחייבת להיות מושגת בקרוב. לדבריו, השגת יעד זה מותנית בהחלשת איראן או בשינוי התנהגותה כמדינה המממנת ארגוני טרור.

הסנאטור ביקר בישראל פעמים רבות לאורך השנים ונפגש עם ראשי הממשלה ומנהיגים פוליטיים וביטחוניים. הוא נחשב לאחד הקולות המשפיעים ביותר בקונגרס בכל הנוגע לביטחון ישראל ולמאבק באיראן.

ביקורת על הסכם איראן ותמיכה במדיניות תקיפה

בימים האחרונים הביע גראהם ביקורת על טיוטת ההסכם עם איראן, וקרא לנשיא טראמפ לשמור על המדיניות התקיפה שאפיינה את הקדנציה הראשונה. בפוסט שפרסם לפני כשבועיים, הדגיש הסנאטור כי אסור לאפשר לאיראן להמשיך לתמוך בארגוני טרור כמו חמאס וחיזבאללה ללא השלכות ברורות.

גראהם אף הצהיר בריאיון שערך לפני מספר שבועות כי הוא מוכן לאבד את תפקידו אם הדבר נדרש כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. "שווה לי לאבד את העבודה שלי אם הייתי צריך לוותר על עבודתי כדי להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", אמר אז.