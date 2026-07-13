התיעוד של הצבא האמריקני המראת המטוסים, שיגור הטילים מהספינות והפגיעה ביעדים | כך נראו התקיפות באיראן פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז | בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד של התקיפות (בעולם)