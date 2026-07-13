התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים| צילום: צילום: CENTCOM
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז.
בתיעוד שפרסם פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב נראים המראת מטוסי הקרב בדרך לתקיפה באיראן, שיגורי הטילים מספינות המלחמה וכן תיעודים של הפגיעה ביעדים באיראן.
בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.
בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים.
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