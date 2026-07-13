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התיעוד של הצבא האמריקני

המראת המטוסים, שיגור הטילים מהספינות והפגיעה ביעדים | כך נראו התקיפות באיראן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז | בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד של התקיפות (בעולם)

התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים
התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים| צילום: צילום: CENTCOM

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית ב.

בתיעוד שפרסם פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב נראים המראת מטוסי הקרב בדרך לתקיפה באיראן, שיגורי הטילים מספינות המלחמה וכן תיעודים של הפגיעה ביעדים באיראן.

בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים.

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