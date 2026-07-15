נתניהו משיב אש לאיום המעצר בניו יורק: "הוא עומד לצד כוחות הטרור"

בראיון שהעניק השבוע למגיש הרדיו השמרני סיד רוזנברג בתחנת WABC, התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לדיווחים לפיהם ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, יפעל למעצרו אם ינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר. כשנשאל אם הוא חושש מהאיום, השיב נתניהו בנחרצות: "לא, אני לא מודאג".

נתניהו בחר לתקוף חזיתית את עמדותיו של ראש העירייה ואת הגופים שבהם הוא תומך. "אני חושב שהוא צריך להסתכל את הוא מגנה ואת מי הוא משבח", אמר נתניהו. "הוא מגנה את ישראל, הדמוקרטיה היחידה שעומדת כתף אל כתף עם הערכים האמריקאיים ונלחמת כתף אל כתף עם חייליה האמיצים של אמריקה".

בהמשך הראיון, פירט ראש הממשלה את טענותיו לגבי תמיכתו של ממדאני בגרועים שבאויבי המערב:

"במי הוא תומך? בחמאס, שקורא בגלוי לטבח של כל יהודי על פני כדור הארץ וביצע את הטבח הנורא ההוא, הטבח הגרוע ביותר של יהודים מאז השואה".

נתניהו הוסיף כי ממדאני "מתנצל למעשה ומוצא תירוצים עבור איראן", אותה הגדיר כמשטר הטרור המוביל בעולם, שקרא לפגוע בנשיא לשעבר טראמפ ובבכירים אמריקאים נוספים.

"אז הוא עומד לצד כוחות הטרור," סיכם נתניהו בחריפות. "הבעיה היא שהוא או לא מבין, או שלא אכפת לו, שאלו ששונאים את היהודים ואת ישראל שונאים בסופו של דבר גם את אמריקה. למעשה, אני חושב שבלב פנימה, הוא שונא את אמריקה".

למרות המתיחות והאירועים הקשים מאז ה-7 באוקטובר, נתניהו הדגיש בראיון כי ישראל חוותה את "הקאמבק הגדול בהיסטוריה" בהשוואה לנקודת השפל בה הייתה בתחילת המלחמה.