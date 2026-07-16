ארצות הברית צפויה להרחיב את היקף התקיפות באיראן; ישראל על הכוונת?

הממשל האמריקני נערך להרחבה משמעותית של היקף התקיפות הצבאיות באיראן, כך עולה מדיווחים שפורסמו היום (חמישי) במהדורה המרכזית של ערוץ I24NEWS.

על פי הנתונים שנחשפו בדיווחו של עמיחי שטיין, התוכניות האמריקניות המתגבשות כוללים לא רק הגדלת תדירות ועוצמת התקיפות, אלא גם הרחבה ניכרת של בנק המטרות ופריסת היעדים שעל הכוונת.

במערכת הביטחון ובדרגים המדיניים בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, כאשר העיתוי המדויק ליציאתו לפועל של המהלך האמריקני המורחב עדיין אינו ברור ונותר תלוי בהחלטות הדרג המדיני בבית הלבן.

מנגד, הרפובליקה האסלאמית אינה נשארת אדישה לרוחות המלחמה המנשבות מוושינגטון. בימים האחרונים שיגרו גורמים רשמיים בטהרן שורה של איומים פומביים ישירים, כאשר דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הבהיר כי "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר".

האיראנים מבהירים כי בכוונתם להרחיב באופן משמעותי את טווח והיקף הירי בתגובה, אם האמריקנים יבחרו להסלים את תקיפותיהם באזור. מדובר במשחק סכום אפס מתוח במיוחד, שבו שני הצדדים מנסים לייצר הרתעה הדדית, בעוד השטח כולו מתוח לקראת אפשרות של התלקחות רחבה יותר שתשפיע על המזרח התיכון כולו.

איראן מכוונת את החות'ים לחסימת מצר באב אל-מנדב

במקביל להתפתחויות אלו, מקורות באיראן ובאזור מדווחים כי טהרן ביקשה מתנועת החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום. על פי דיווח ב'רויטרס', הדרישה האיראנית מגיעה כהיערכות לאפשרות שארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל של הרפובליקה האסלאמית.

לפי גורמים המקורבים לחות'ים, "נציגים של משמרות המהפכה האסלאמית שכבר שוהים בתימן הם שיקבעו את העיתוי המדויק לחסימת מצר באב אל-מנדב". המורדים השלימו את כל ההכנות הנדרשות ופרסו טילים וכלי טיס בלתי מאוישים באזורים השולטים על נתיב השיט, וכעת הם ממתינים לקבלת הפקודה המבצעית.

חסימת נתיב הים האדום תותיר את שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון מושבתים במקביל, מאחר שמצר הורמוז כבר סגור לחלוטין. מצב זה עלול להחמיר באופן דרמטי את משבר האנרגיה העולמי, במיוחד לאור העובדה ששבעה אחוזים מאספקת האנרגיה העולמית עוברים כעת בים האדום.

ההערכה בישראל: איפוק איראני כל עוד אין עליית מדרגה קיצונית

בתוך מסכת האיומים וההיערכויות הללו, השאלה המרכזית המעסיקה את מערכת הביטחון בישראל היא מידת המעורבות וההשפעה של העימות הנוכחי על גבולות המדינה. על פי הערכות המצב המעודכנות בשלב זה, ההערכה הרווחת בקרב גורמי המודיעין נותרת בעינה: כל עוד ארצות הברית לא תבצע עליית מדרגה קיצונית ויוצאת דופן בתקיפותיה על אדמת איראן או נגד נכסיה האסטרטגיים, האיראנים צפויים להמשיך להפגין איפוק יחסי בכל הנוגע לחזית מול ירושלים.

המשמעות היא שבטהרן מעדיפים בשלב זה למקד את העימות מול הכוחות האמריקניים, ויימנעו מיוזמה של ירי ישיר לעבר שטח ישראל, כדי שלא להיגרר למערכה רב-חזיתית כוללת שלא בהכרח תשרת את האינטרסים של המשטר בעת הנוכחית.

עם זאת, גורמי ביטחון מדגישים כי המצב עלול להשתנות במהירות, ומערכת ההגנה נותרת דרוכה לכל תרחיש. כידוע, בעבר הוכיחה איראן יכולת לשנות את חישוביה האסטרטגיים בהתאם להתפתחויות בשטח, ולכן נמשכת ההיערכות המלאה מול כל אפשרות.