שני סניפים של רשת המאפיות עקיבא'ס בייגל בר, הנמצאת בבעלות יהודית בקנדה, נפגעו הבוקר (ה') כתוצאה מירי וניפוץ חלונות. משטרת קנדה פתחה בחקירה מקיפה ובוחנת את האירועים כחשד לפשע שנאה אנטישמי.

על פי הדיווחים, תחילה התקבל דיווח במשטרה המקומית על חלון שהתנפץ באחד מסניפי המאפייה. שוטרים שהוזעקו לזירה זיהו כי החלון נופץ כתוצאה מירי.

כחצי שעה לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על חלון שנופץ בסניף אחר של אותה רשת, אך שם לא אותרו סימני ירי. בשתי הזירות לא דווח על נפגעים.

בהודעה רשמית מסרה משטרת קנדה: "אנחנו חוקרים שני אירועים שהתרחשו הבוקר בסניפים נפרדים של אותה רשת מאפיות בבעלות יהודית. סניף אחד ספג ירי, בעוד הסניף השני ספג נזק לחלון".

"בשעה זו, החוקרים בוחנים האם קיים קשר בין האירועים ופועלים לזיהוי האחראים. לא דווח על נפגעים", נמסר עוד בהודעה. "היחידה לחקירת פשעי שנאה והכוח המשימתי המשולב למאבק בנשק ופשיעת כנופיות חוקרים את האירוע. כל מי שברשותו מידע מתבקש ליצור קשר עם המשטרה".

קצין המשטרה המקומית, סקוט בראדברי, התייחס לחששות בקהילה: "אנחנו מבינים שהאירועים האלה מעוררים דאגה בקרב מי שעובדים ומתגוררים באזור, ובמיוחד בקרב חברי הקהילה היהודית. כל המשאבים הדרושים עומדים לרשותנו כדי לחקור את המקרה באופן יסודי".

ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, גינתה בחריפות את האירועים: "לשנאה מכל סוג אין מקום בטורונטו, כל מי שמבצע עבירה צריך להיעצר ולהיענש". ראש העיר הוסיפה כי שוטרים מוצבים בימים אלה בסמוך לבתי כנסת ומרכזים של הקהילה היהודית בעיר.

יצוין כי האירוע מצטרף לשרשרת של תקריות אנטישמיות שהתרחשו בחודשים האחרונים בקנדה ובארצות הברית, ומעורר דאגה רבה בקרב הקהילות היהודיות במדינות אלו.