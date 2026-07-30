תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 6:02

במשחטת העופות הכשרה "אגרי סטאר" (Agri Star) שבעיירה פוסטוויל במדינת איווה שבארצות הברית פרצה אתמול (שלישי) בשעות הבוקר המוקדמות שריפה נרחבת, שנמשכה לבעור גם כעבור יממה שלמה. המפעל, הנחשב לאחד ממקומות עיבוד הבשר הכשר הגדולים בצפון אמריקה, נסגר עד להודעה חדשה, והדבר מעורר חשש בקרב גורמי התעשייה לגבי המשך אספקת הבשר הכשר.

גורמים רשמיים טרם פרסמו פרטים על היקף הנזק במתחם הרחב, אילו מבנים או ציוד נפגעו באופן בלתי הפיך, ומתי צפוי המפעל לחדש את פעילותו. המשחטה מעבדת מדי יום כ-18 אלף עופות, והפסקת הפעילות עלולה להשפיע על זמינות המוצרים בשוק.

תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 1:57

תיעוד השריפה במשחטת הענק תיעוד השריפה במשחטת הענק 10 10 0:00 / 10:09