במשחטת העופות הכשרה "אגרי סטאר" (Agri Star) שבעיירה פוסטוויל במדינת איווה שבארצות הברית פרצה אתמול (שלישי) בשעות הבוקר המוקדמות שריפה נרחבת, שנמשכה לבעור גם כעבור יממה שלמה. המפעל, הנחשב לאחד ממקומות עיבוד הבשר הכשר הגדולים בצפון אמריקה, נסגר עד להודעה חדשה, והדבר מעורר חשש בקרב גורמי התעשייה לגבי המשך אספקת הבשר הכשר.
גורמים רשמיים טרם פרסמו פרטים על היקף הנזק במתחם הרחב, אילו מבנים או ציוד נפגעו באופן בלתי הפיך, ומתי צפוי המפעל לחדש את פעילותו. המשחטה מעבדת מדי יום כ-18 אלף עופות, והפסקת הפעילות עלולה להשפיע על זמינות המוצרים בשוק.
האש פרצה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי, ועמודי עשן כבדים נראו מרחוק מעל העיירה פוסטוויל והסביבה. צוותי כיבוי ממספר מחוזות הוזעקו למקום ופעלו שעות רבות בניסיון לשלוט בלהבות. העשן נסחף לכיוון מחוז פייט, והרשויות המקומיות הוציאו אזהרות לתושבי המחוזות אלאמאקי, קלייטון ופייט בדבר ירידה בטיב האוויר ופגיעה בשדה הראייה. תושבים בעלי רגישות נשימתית התבקשו להימנע מיציאה מהבית.
בשל כמויות המים הרבות שנדרשו לכיבוי האש, פנו גורמי העירייה לתושבי פוסטוויל בבקשה להגביל את השימוש במים עד להודעה חדשה. נסיבות פרוץ השריפה נותרו בגדר חקירה, והרשויות לא פרסמו עדיין ממצאים לגבי מקור האש.
יצוין כי המפעל זכה לתהודה ציבורית רבה בעבר, לאחר שבשנת 2008 ערכו רשויות ההגירה האמריקניות פשיטה נרחבת במקום, במהלכה נעצרו כ-400 עובדים בחשד לשהייה בלתי חוקית בארצות הברית. בעקבות כך נקלעה החברה, שהייתה אז בבעלות ר' שלום מרדכי רובשקין, לקשיים כלכליים והגיעה לפשיטת רגל.
ביולי 2009 נרכש המתחם על ידי חברת SHF Industries, בבעלות התעשיין החרדי הקנדי ר' הרשי פרידמן. הייצור חודש תחת המותג "אגרי סטאר", והמפעל שב לפעילות מלאה. כעת ממתינים העובדים, הקהילה המקומית וצרכני הבשר הכשר להערכת הנזק ולהחלטה על מועד חידוש הפעילות.
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