סערה ציבורית מתפתחת בשיקגו סביב הרכב הוועדה הייעוצית החדשה למינוי שופטים, אותה חשף ראש העיר זוהראן ממדאני. על אף שהוועדה הוצגה כגוף שאמור לשקף את המגוון האתני והחברתי של תושבי העיר, התברר כי מבין 18 החברים שמונו אליה - אף נציג יהודי אחד לא נכלל.

היעדר הייצוג מעורר תהיות קשות בקרב הקהילה היהודית, בפרט לאור העובדה שיהודים מהווים כ-10% מכלל אוכלוסיית שיקגו ומחזיקים בנוכחות משמעותית בעולם המשפט המקומי. כפי שדווח ב"ניו יורק טיימס", המהלך גורר ביקורת נוקבת מצד גורמים בכירים במערכת המשפטית.

מחאה חריפה: "סתירה מוחלטת להבטחות"

בעקבות פרסום הרכב הוועדה, שיגרו ארבעה ארגוני עורכי דין יהודיים מכתב מחאה חריף לראש העיר. בפנייתם הדגישו הארגונים כי בין 18 החברים לא ניתן למצוא אפילו עורך דין יהודי אחד, שופט לשעבר או איש מקצוע מהתחום המשפטי. לדבריהם, הדרה זו עומדת בסתירה מוחלטת להצהרות הרשמיות של העירייה, שהבטיחה להקים גוף מייעץ המייצג באופן הולם את כלל קבוצות האוכלוסייה.

לצד המחאה הכללית, חשפו הארגונים מקרה ספציפי שמעורר תסכול נוסף: פסילת מועמדותו של השופט בדימוס ג'ון לבנטל, שהומלץ לכהן בוועדה. בלשכת ראש העיר דחו את הצעת מועמדותו ונימקו זאת בכך שלבנטל ייצג בעבר במסגרת הליך ערעור את ג'יזליין מקסוול - שותפתו של ג'פרי אפשטיין.

השופט בדימוס לבנטל הבהיר מצידו כי לא קיבל כל הודעה רשמית מטעם העירייה בנוגע לסיבת דחייתו. הוא העמיד דברים על דיוקם וציין כי "מתן ייצוג משפטי לנאשמים הוא חלק מליבת תפקידו של כל עורך דין פלילי". לבנטל הוסיף כי מן הראוי היה לשלב לפחות נציג יהודי אחד בוועדה, והביע תקווה שהצעד הנוכחי לא נעשה מתוך כוונת מכוון.

מטעם ראש העיר ממדאני נמסרה תגובה שאינה מכחישה את היעדרם של חברים יהודים בוועדה, אך דוחה בתוקף את הטענות לאפליה. בסביבתו של ראש העיר ציינו כי בעבר מינה ממדאני שופטים מגוונים - ובהם גם שופטים בני הקהילה היהודית. כמו כן, הודגש מטעמם כי "כל טענה לפיה השיקולים במינוי היו מניעים דתיים הינה שקרית מיסודה".