אזרח ממדינת אריזונה שוכב כעת במיטת חולים עם כוויות קשות ונזק עצבי, לאחר שבחודש יולי האחרון ירה לעברו שוטר פדרלי משירות הדגה וחיות הבר באקדח הלם מסוג טייזר בעת שתידלק את משאיתו בתחנת דלק. הניצוצות החשמליים הציתו את אדי הבנזין, והאזרח קלארנס קויל נתפס בלהבות.

השתלשלות האירועים החלה כאשר קויל וחברו הגיעו לדוג בשמורת הטבע הלאומית האבאסו. לדברי קויל, שוטר ניגש אליהם וטען שהם נמצאים בשטח פרטי, ודרש מהם לעזוב מיד.

קויל שיחזר את המפגש הראשון ואמר כי השוטר הודיע להם: "אתם מסיגים גבול. אתם חייבים לעזוב עכשיו. אמרתי, בסדר, מצוין. ופתאום הוא נהיה חצוף, והוא אמר, 'נו טוב, אני אתן לך דוח'. ואמרתי, 'תביא לי דוח על הסגת גבול', ונכנסתי למשאית שלי, ומכיוון שהוא אמר לעזוב, נכנסתי למשאית שלי ועזבתי."

לאחר מכן נסע קויל לתחנת תדלוק בשמורת האינדיאנים פורט מוהאבי. שם נתקל שנית באותו שוטר. לדבריו, כשיצא מחנות הנוחות שבתחנה, החל השוטר לצעוק לעברו ולדרוש ממנו תעודת זהות ללא כל הסבר.

קויל תיאר את המתרחש: "יצאתי עם שתי פחיות שתייה ביד והארנק שלי, והוא צורח עליי, 'תן לי את התעודת זהות שלך. תן לי את התעודת זהות שלך', ואני מסתכל. אני אומר, לא, בשביל מה? אתה יודע, אין שום סיבה שאני אתן אלא אם תסביר לי."

בשעה שקויל החל למלא את מיכל הדלק של משאיתו, הפעיל השוטר את אקדח ההלם. הניצוץ החשמלי הצית באופן מיידי את אדי הבנזין שהיו באוויר, והלהבות תפסו את בגדיו של קויל והפילו אותו ארצה.

קויל פונה לטיפול רפואי דחוף ותיאר את חומרת הפגיעה: "יש לי כוויות בדרגה ראשונה ושנייה ביד שמאל ובפרק כף היד והידיים הימניות. יש לי נזק עצבי בזרת ובקמיצה."

הוא הוסיף ותיאר את רגעי האימה שחווה כשהיה שרוע על רצפת תחנת הדלק ומנסה לכבות את הלהבות מגופו. "ממש חשבתי, אוה, אני הולך להישרף למוות ולמות. באמת חשבתי כך," אמר.

קויל לא נעצר בעקבות האירוע, ולא הוגש נגדו כל כתב אישום. כעת הוא בוחן אפשרויות משפטיות נגד השוטר והרשויות המעורבות.

דובר שירות הדגה וחיות הבר של ארצות הברית מסר בתגובה: "אנו יכולים לאשר כי השוטר שלנו הפעיל טייזר במהלך אירוע זה. אנו סוקרים ביסודיות כל הפעלה של טייזר ואין לנו תגובה נוספת כעת. שירות הדגה וחיות הבר של ארצות הברית נשאר מחוייב לבטיחות הציבור ולהבטחה כי המבקרים יוכלו ליהנות בבטחה מנופש באדמות השמורה באזור האבאסו."